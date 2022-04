L’avventura di Carmen Di Pietro a ‘L’Isola dei Famosi’ non è iniziata nel migliore dei modi. Infatti, ha avuto diverse discussioni con alcuni naufraghi a causa del cibo. Lei è stata accusata di aver rubato qualcosa, precisamente del cocco, ma ha confidato che lo ha fatto semplicemente per darlo al figlio Alessandro con cui gareggia in questa edizione. Successivamente ha puntato il dito contro altri concorrenti, ribaltando la situazione, e ora è stata invece attaccata duramente dall’esterno.

Nei giorni scorsi, secondo i naufraghi, sono spariti alcuni pezzi di cocco e a prenderseli sarebbe stata Carmen Di Pietro. Quest’ultima ha confermato di averne preso più di uno ma per un unico motivo: portarlo al figlio Alessandro per evitare che lui rimanga senza cibo. Delucidazioni che non hanno convinto affatto i naufraghi. Poi è anche passata al contrattacco, infatti ha avuto una discussione con Blind e ha accusato anche lui di essere l’artefice di alcuni furti riguardanti il cocco.





Isola dei Famosi, l’attacco di Giucas Casella a Carmen Di Pietro

Nel corso di un’intervista rilasciata a ‘Novella 2000’, un ex concorrente del ‘GF Vip’ ha criticato aspramente Carmen Di Pietro: “Le sue lamentele sono insopportabili, non se ne può più. Sta offrendo una replica della sua prima partecipazione all’Isola dei Famosi, quando parlava solamente di cibo. Hai la possibilità di vivere un’esperienza come questa e ci sputi sopra? Cosa ti interessa delle tagliatelle? Hai tutta la vita per mangiarle, adesso divorati l’Isola dei Famosi”, ha detto l’ex vippone.

Poi ha aggiunto sempre su ‘Novella 2000’, parlando di Carmen Di Pietro: “Le do la sufficienza solamente perché, al di fuori di questo contesto, la trovo molto simpatica. Comunque se hai fame il cibo lo trovi”. Ad attaccarla verbalmente dall’Italia ci ha pensato l’ex protagonista dell’edizione numero 6 del ‘GF Vip’, Giucas Casella. Non è stato comunque del tutto negativo nei suoi confronti, visto che le sue ultime frasi assomigliano ad una sorta di incitamento. Ma lei dovrebbe cambiare il suo atteggiamento.

Nelle settimana scorse Giucas Casella sembra che appena finita l’esperienza si sarebbe recato nello studio di Giacomo Urtis chiedendo un intervento per infoltire la sua chioma. Giucas sarebbe quindi pronto a finire sotto i ferri. Il costo dell’operazione sarebbe di ben 10.000 euro, e in tanti si chiedono se l’illusionista abbia acconsentito a sborsare simili cifre per migliorare davvero l’aspetto estetico della sua chioma.

“Ma questo è matto”. Isola dei Famosi, la furia della concorrente contro Jeremias Rodriguez