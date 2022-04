Atmosfera rovente all’Isola dei Famosi. Quando mancano poche ore alla nuova diretta gli animi si scaldano. La settimana scorsa è stata segnata dall’addio al reality da parte di Antonio Zequila, eliminato al televoto. Un abbandono che non ha scosso più di tanto in naufraghi che con Antonio non hanno mai legato del tutto. Ad eccezione di Gustava Rodriguez, i commenti erano stati impietosi. Zequila era stato criticato in primis perché ritenuto “un uomo borioso, che vuole necessariamente piacere a tutte le donne che sono sull’Isola”.



Estefania Bernal si era spinta oltre: “Non lo sopporto, è solamente un bavoso”. Parole che avevano fatto scoppiare un caso dentro e fuori l’Isola dei Famosi. Ora a tenere banco ci pensano invece Jeremias Rodriguez e Carmen Di Pietro, nuovamente ai ferri corti dopo l’accusa, rispedita al mittente, secondo la quale l’attrice avrebbe rubato un cocco. Un gesto che aveva fatto sobbalzare Jeramias che, di sua volontà, aveva escogitato una punizione per lei.







Secondo il fratello di Belen infatti, Carmen avrebbe dovuto mangiare per ultima: “Basta che lo prendi per ultimo il tuo pezzo! – aveva attaccato – Se poi lo tagli te o meno non ci sono problemi, ma tu lo prendi dopo tutti noi. Prima noi e alla fine te. Adesso mangiamo tutti noi e poi è il tuo turno. Io qui sto pensando al benessere nostro, del gruppo! Tanto tutti, qui sull’Isola dei Famosi, la pensano come me, che tu sarai ultima”.



La risposta di Carmen non è tardata ad arrivare con il gruppo dei naufraghi chi si è spaccato in due: una parte con lei, una parte con Jeremias. Nel dettaglio l’attrice ha detto: “Questa cavolata ci mancava, la battuta del giorno. Questo non lo decidi”. E Jeremias: “Vediamo se non lo decido io…”. Benzina sul fuoco che ha aumentato la pressione sui concorrenti dell’Isola dei Famosi.



Ma che è matto questo qui? Scusatemi ma lo sentite? – ha spiegato Carmen -. Ma stiamo scherzando. Allora non sto più a questo gioco. Tu non è che puoi comandare la mia vita al punto di dirmi quando mangio. Non puoi decidere quando io devo alzarmi e mangiare dicendo che è per il gruppo. Io non l’avrei nemmeno preso tra le prime, però voglio decidere io. Uno che mi viene a dire ‘ tu lo devi prendere per ultimo’ non mi piace. Mi sento costretta e non è bello.” Tanto che pare Carmen si intenzionata a chiedere l’intervento della produzione. E sale l’attesa per la diretta dell’Isola dei Famosi di stasera.

