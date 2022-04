All’Isola dei Famosi iniziano a dipanarsi le prime dinamiche e le prime incomprensioni tra i naufraghi. In Honduras si respira un’aria frizzantina e non mancano le liti tra i naufraghi. Intanto le novità della puntata di giovedì 31 marzo riguardano il primo eliminato di questa edizione e l’arrivo di due nuovi naufraghi. Andando con ordine è Antonio Zequila che deve lasciare per sempre il gioco e deve tornare in Italia. E nel frattempo ci sono alcuni naufraghi che vogliono abbandonare.

Si tratta di Marco Melandri e Jovana Djordjevic. L’ex pilota di MotoGp è in crisi: “Mi manca la mia vita, mia figlia e mia moglie, sono uno sportivo io e qui mi sento inutile e poco collaborativo, mi sembra di perdere tempo”. Dallo studio la moglie di Melandri lo incoraggia a restare e lui decide di ripensarci. Anche Jovana è in crisi e vorrebbe lasciare. Collegamento in studio anche per lei con il marito, che la rassicura: “Va tutto bene, le bambine stanno bene…non ti preoccupare”.





In Honduras sbarcano per la prima volta i fratelli Tavassi, Guendalina ed Edoardo. Dopo praticamente un mese di attesa il pubblico può vederli. In studio c’è il fidanzato di Guendalina, che aveva già fatto un’esperienza come isolana, il quale dice che secondo lui Guenda potrebbe trovarsi male con Carmen e bene con Floriana. Alvin accoglie i Tavassi su Playa Accopiada. La prima parte della puntata di giovedì 31 marzo è pepata. Jeremias Rodriguez è al centro dell’attenzione per i suoi scontri con Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro.

“Non è che non li sopporto, non servono. È un reality di sopravvivenza non per lamentarsi”, dice il fratello di Belen Rodriguez attaccandoli senza mezzi termini. Secondo Jeremias la coppia non collaborerebbe con il resto del gruppo passando solo del tempo lamentandosi. Ma le sue accuse non funzionano: il pubblico, infatti, premia Carmen e suo figlio Alessandro (entrambi sono in coppia come concorrenti di questa edizione dell’Isola dei famosi). Quindi è Carmen Di Pietro a prendere la parola e a sua volta accusa Jeremias Rodriguez di essere il “capobanda”. Nei giorni scorsi Jeremias avrebbe detto che nessuno vuole Carmen e suo figlio in gioco. “Se l’ho detto, non me lo ricordo. Ma te lo dico ora: non ti vogliamo! Sei un’egoista”, sostiene il fratello di Belen Rodriguez.

Quindi prende la scena Vladimir Luxuria, oggi opinionista, in passato concorrente che ha vinto questo reality, che lo demolisce: “Jeremias c’è una brutta notizia per te. Devo dirti che a decidere se Carmen e Alessandro devono restare non sei tu, ma il pubblico, caro Jeremias”. Un vero colpo per il concorrente che deve fare i conti, per un’altra settimana, con Carmen Di Pietro e suo figlio Alessandro.

