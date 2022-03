Lunedì 28 marzo è andata in onda la terza puntata dell’Isola dei Famosi, il reality show condotto da Ilary Blasi con opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria. Eliminati Floriana Secondi e Antonio Zequila (spostasti in Playa Sagamada), mentre in nomination sono finiti Carmen Di Pietro con il figlio Alessandro e la coppia formata da Clemente Russo e la moglie Laura Maddaloni.

La coppia – marito e moglie – sono finiti in nomination contro Camen Di Pietro e il figlio Alessandro, che proprio lunedì hanno stravinto la sfida al televoto con Antonio Zequila e Floriana Secondi, eliminati ma trasferiti a Playa Sgamada, dove dovranno vivere fino a lunedì prossimo, quando ci sarà la nuova puntata e la prima eliminazione del reality show.





Laura Maddaloni contro Nicolas Vaporidis all’Isola dei Famosi 2022

Dal prossimo appuntamento, infatti, ci saranno le prime vere eliminazioni senza possibilità di approdare alla Playa Sgamada e proprio per questo motivo Clemente Russo e Laura Maddaloni non hanno preso bene la nomination fatta da Nicolas Vaporidis ed Estefania, i vincitori della prova dei leader. Laura Maddaloni si è scagliata contro l’attore dandogli del debole, soprattutto per la motivazione data in diretta.

“Io sarei stata più contenta se mi avesse detto ‘siccome siete forti provo a mandarvi via’, questa sarebbe una strategia e ti dico complimenti. Ma se mi dici ‘perché ti voglio bene e ti amo, allora ti lascio’, sei proprio scemo”, ha detto la Maddaloni.

“Lui ha detto quella frase che mi ha dato fastidio, ovvero ‘nomino i più forti che stimo veramente tanto come persone e come campioni’, io questa non l’ho capita. Io, quando stimavo avversarie mie più forti, le ho sempre voluto incontrare in finale (la Maddaloni è una judoka ndr). Se questa è una sua tattica complimenti, ma è la tattica di un debole”.