Isola dei Famosi, nuovi concorrenti in arrivo. Con la terza puntata il reality condotto da Ilary Blasi è entrato pienamente nel vivo. Ormai è chiaro a tutti che Floriana Secondi si è messa di traverso un po’ a tutti con il suo modo di fare, diciamo così, molto ‘spiccio’. Alcuni concorrenti proprio non hanno mandato giù certi suoi comportamenti. Nicolas Vaporidis, ad esempio, si è preso dell'”infame ed esaurito”. Accusato di aver portato il telefono in valigia – cosa ovviamente vietata – ha risposto per le rime all’ex gieffina.

“Io non sono avvezzo a questi dialoghi con questa arroganza perché non li faccio – le parole dell’attore – Lei non fa altro che lamentarsi. Ce l’ha con me, mi chiama addirittura infame”. Sulla lite è intervenuta anche l’opinionista Vladimir Luxuria: “Mi sembra che se la sia presa con la persona sbagliata, e soprattutto diciamo, quando ha accusato Nicolas di essere privilegiato perché aveva un rasoio per i capelli per motivi di salute. Non possiamo dire i motivi di salute…“. Poi Floriana ha confessato di voler abbandonare. D’altra parte sono state giornate difficili quelle appena trascorse.





Il maltempo ha costretto la produzione a portare in sicurezza tutti i vip. Poi, per fortuna, tutto è rientrato ma la paura è stata grande. L’Isola dei Famosi 2022 va avanti. Le discussioni non mancano, la tensione c’è e si vede anche nelle piccole questioni come costruire le capanne. Zequila, ad esempio, è stato smentito da Jeremias Rodriguez in diretta: “Non è vero, non è andata così…”. Insomma ognuno ha la sua verità. Ma intanto c’è già chi è stato eliminato, come Ilona Staller e Marco Melandri. Entrambi sono dovuti andare su Playa Sgamada.

Per il capo degli Sgamati Ilona Staller, però, come confermato da Ilary Blasi in apertura di puntata, c’è la possibilità di rientrare ufficialmente in gioco. A patto, però, che “scelga un nuovo compagno…”. Alla fine Ilona è rientrata a Playa Accoppiada, indovinate con chi? Con Roger Balduino che già aveva fatto girare la testa a Estefania Bernal…

Ma non è finita. Proprio nella terza puntata Antonio Zequila e Floriana Secondi sono stati fatti fuori e hanno dovuto riparare su Playa Sgamada. L’ex vincitrice del GF3 ha dato il ‘bacio di Giuda’ a Jeremias e Gustavo Rodriguez. Ma poi ha confessato di voler tornare a casa dopo appena una settimana. Anche Jeremias ha detto di voler abbandonare perché “Al pubblico non arriva la verità”. Sui nuovi naufraghi, invece, confermato tramite televoto il rapper Blind. Mentre la showgirl Roberta Morise e l’influencer Patrizia Bonetti si sono dovute sfidare alla prova del fuoco. Dopo cinque lunghissimi minuti ha vinto Roberta che quindi farà coppia con Blind. Patrizia Bonetti su Playa Sgamada. E lo show continua.

