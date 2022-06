“Con lei amore vero”. Antonino Spinalbese, scoppia la passione con la famosa

Antonino Spinalbese, svelata l’identità della nuova fidanzata. Già da qualche giorno sapevamo che l’ex di Belen Rodriguez stesse frequentando un’altra donna. Mentre la mamma di sua figlia Luna Marì è tornata da Stefano De Martino l’hair stylist è stato sorpreso con la nuova fidanzata durante uno shooting ad Ibiza. Protagonista di alcuni scatti di Antonino anche questa misteriosa nuova fiamma in costume arancione e camicia in tinta.

Non si sapeva chi fosse, fino ad oggi. E dire che fino a non molto tempo fa lo stesso Antonino Spinalbese era stato pizzicato in compagnia della modella Helena Prestes. Una frequentazione che è però durata come un gatto in tangenziale, evidentemente. E nell’aria c’è ancora la separazione da Belen avvenuta dopo appena un anno di convivenza e una figlia. Ma per Antonino è davvero arrivato il momento di cambiare aria. Ecco chi è la sua nuova fidanzata.





Chi è la nuova fidanzata di Antonino spinalbese

La nuova fidanzata di Antonino Spinalbese si chiama Giulia Tordini. A rivelarlo è stato il portale Whoopsee. Giulia è founder e creative director del marchio di gioielli “Leda Madera”. Non solo, è anche sorella di Giorgia, creative director di “The Attico”, il noto marchio di moda fon dato insieme a Gilda Ambrosio. E qui la situazione si fa curiosa…

Gilda Ambrosio è infatti l’ex di Stefano De Martino. E proprio sulla frequentazione di quest’ultimo con la sua ex, Belen, Antonino si è espresso nel corso di un’intervista a Chi Magazine. Spinalbese si è augurato che i due “stiano assieme per tutta la vita”. La priorità, ha spiegato l’hair stylist, è la serenità dei figli e se Stefano e Belen daranno stabilità alla loro relazione allora anche i figli, Santiago e Luna Marì, ne trarranno beneficio.

Antonino Spinalbese è stato paparazzato in compagnia della nuova fidanzata Giulia Tordini durante alcuni giorni di vacanza tra Forte dei Marmi, Livorno e Portovenere. Inoltre sempre Whoopsee fa notare come recentemente gli indizi social confermano che i due hanno frequentato gli stessi posti. Nel frattempo Antonino ha anche confidato a Chi Magazine che i rapporti con l’ex Belen sono praticamente inesistenti. Poco male, oggi il suo cuore batte solo per Giulia. Fino a quanto? E chi lo sa…

“Sta con lei”. Antonino Spinalbese, nuova fiamma per l’ex di Belen Rodriguez. E ci sono le foto