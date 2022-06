Antonino spiega perché è finita con Belen Rodriguez. Dopo la nascita della figlia Luna Marì, tra i due è arrivato il momento di scrivere i titoli di coda. Sempre più lontani, sempre più divisi, dopo l’estate si erano mostrati con il contagocce insieme sui social e a Natale era arrivata la conferma, seppur non ufficiale, della rottura.

Belen Rodriguez aveva trascorso un periodo di vacanza con la famiglia e l’ex Stefano De Martino e con la sua amica Patrizia Griffi. “Stai sempre vicino a persone che stanno bene e lascia che chi si lamenta costantemente faccia la sua strada. Scegli con cura gli amici e i compagni di viaggio, che a star vicini a gente felice, si vive comunque meglio”, il post che aveva scatenato il gossip.





Antonino spiega perché è finita con Belen Rodriguez – Tra i due è finita ormai da qualche mese e proprio in queste ore il settimanale Chi ha pubblicato la foto del bacio tra la Rodriguez e Stefano De Martino. I due hanno vissuto una storia molto turbolenta. All’epoca di Amici lui lascio la fidanzata Emma Marrone per lei, poi la nascita del figlio Santiago, il matrimonio e nel 2015 l’addio.

Dopo il ritorno di fiamma due anni fa i due sono tornati insieme e ora Antonino spiega perché è finita con Belen Rodriguez. “C’è stato un cambiamento di quello che ciascuno voleva dalla vita, di quelle differenze che prima erano coperte dall’amore. Si sono spostati gli obiettivi di vita e abbiamo preso la decisione di seguire le nostre sensazioni. Avevo scelto di affrontare la vita come padre, basavo la mia esistenza sulla famiglia, mentre lei diceva che si potevano avere entrambe le cose, la famiglia e una propria vita. Mi stavo godendo uno dei momenti più belli, la nascita di un figlio, un’emozione che lei aveva già provato e che io provavo per la prima volta, e vedevo solo quella. Non eravamo allineati”, rivela Antonino.

Antonino spiega perché è finita con Belen Rodriguez – “Mi sono fatto trasportare, come sempre, dalle emozioni, anche perché credo che sia impossibile frenare il cuore. – ha detto Antonino parlando del rapporto iniziale con Belen Rodriguez – Non mi pento di aver seguito questa strada, perché mi ha sempre premiato. So che ogni mia scelta mi porterà a qualcosa di bello. Quando eravamo noi due da soli, non ci mancava niente. Le persone che sono accanto a me erano preoccupate per questo mio cambiamento di vita, avevano paura che fossi troppo esposto: questo mondo ti può creare guai”.

