“E vai, finalmente”. Belen Rodriguez e Stefano De Martino, è successo. E ora tutto cambia

Belen Rodriguez e Stefano De Martino, la conferma è ufficiale. La splendida mamma di Santiago e della piccola Luna Marì al centro dei riflettori per quanto riguarda la vita privata. Nessuna foto di coppia appare nei rispettivi profili social, ma oggi la foto metterebbe in chiaro la situazione. Ecco cosa è successo.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino, la conferma. Pochi giorni dall’ultima ipotesi sul matrimonio da celebrare nuovamente tra i due belli della televisione italiana. Un rumor messo in circolo in quest’ultimo periodo poi messo in chiaro dal papà di Santiago nel corso di un’intervista per il settimanale Gente.





Il bacio tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino

“Quando Santiago è nato, è stato il giorno più importante della mia vita e mi ha catapultato nella dimensione adulta da un secondo all’altro”, sono state le parole di Stefano De Martino che ha poi aggiunto a proposito delle seconde nozze con Belen: “Non ci sarà un secondo matrimonio perché quello che abbiamo celebrato anni fa basta e avanza per due o tre vite”.

In ogni caso, nulla avrebbe messo in dubbio un ritorno di fiamma tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez, tornati a vivere la relazione dopo una lunga rottura. Nonostante la discrezione faccia ancora da padrona per l’itera vicenda, la coppia sarebbe stata pizzicata al parco in un momento molto intimo. La foto è la conferma ufficiale del loro rinnovato amore. (Stefano De Maetino, il gesto per Belen sotto gli occhi di tutti).

Belen Rodriguez e Stefano De Martino, la foto del bacio arriva per la gioia dei fan. A immortalare il primo bacio ufficiale tra Belen e Stefano sono stati i paparazzi del settimanale Chi. Una passeggiata tranquilla al parco, poi la panchina e scocca la teneezza: “Finalmente il bacio. Un nuovo giuramento d’amore“, si legge sulla rivista di Alfonso Signorini.

“Non è possibile”. Alena Seredova, ecco com’è senza trucco. E anche ‘il resto’ cattura gli occhi