Ormai da tempo si parla di un ritorno di fiamma tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez. I due si sono sposati nel 2013 e sono genitori di Santiago. La loro storia ha fatto sognare fino al 2015 quando, con un comunicato all’Ansa, la coppia annuncia la separazione e da lì si susseguono una serie di gossip.

Dopo il primo addio la showgirl argentina ha avuto una lunga relazione con il pilota di Moto GP Andrea Iannone, mentre lui non ha mai ufficializzato alcun flirt e in realtà non è mai stato paparazzato in momenti intimi con nessuna altra donna. Dopo l’addio nel 2015, i due hanno riprovato a stare insieme fino al primo lockdown di marzo 2020, ma il tentativo non è andato a buon fine ed è arrivata la seconda e definitiva rottura.





Stefano De Martino fede al dito ritorna con Belen Rodriguez

Nel frattempo Belen Rodriguez l’hair stylist Antonino Spinalbese. Una relazione durata poco perché dopo la nascita nel 2021 della piccola Luna Marì qualcosa si è rotto, in autunno è arrivata la crisi. E dopo questa relazione Stefano De Martino e Belen Rodriguez hanno ripreso a vedersi. Lui è anche andato a prenderla all’aeroporto e da quel momento i loro incontri sono stati sempre più frequenti. Ora arriva un altro indizio direttamente da Stefano De Martino. Si tratta di un gesto che è stato ripreso sui social. E tante volte un gesto vale molto più di mille dichiarazioni.

Il gesto è quello compiuto da Stefano De Martino che sancisce il ritorno ufficiale con l’ex moglie Belen Rodriguez. Dopo essere stati pizzicati insieme e la prima apparizione ufficiale come coppia a Le Iene, un romantico dettaglio fa gongolare di gioia i supporter degli ex coniugi. Un particolare che non è di certo sfuggito ai fan: infatti al dito del ballerino 32enne è ricomparsa la fede con cui si era legato in matrimonio alla showgirl argentina. Il gesto è tanto importante quanto non isolato perché sul dito di Belen Rodrigue già nel mese di marzo era tornata a brillare la fede nuziale.

La showgirl argentina ha fatto molto di più. Ha corredato la fede al favoloso anello di fidanzamento con brillante che il ballerino le aveva regalato ai tempi della loro relazione. Anche in questo caso il gesto non è passato inosservato e i followers della showgirl hanno subito gioito per la ricomparsa degli anelli tanto significativi. Non solo Stefano De Martino, anche Antonino Spinalbese ha deciso di mettersi la fede al dito dopo questa mossa di Belen Rodriguez. L’hair-stylist ha avuto una relazione con la showgirl finita nel 2021 da cui è nata la piccola Luna Mari. Evidentemente il ragazzo evidentemente non ha gradito il gesto dell’ex fidanzata. Così ha postato sui social la foto con una fede al dito con inciso il nome della loro bimba.

