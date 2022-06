“Tra me e Belen”. Stefano De Martino, la domanda è a bruciapelo. E svela cosa sta succedendo

Stefano De Martino e Belen Rodriguez, su di loro le voci sono molto forti e in tanti hanno parlato in questi giorni di ciò che starebbe succedendo. Tutte le strade sembrano portare ad un vero e proprio ritorno di fiamma a tutti gli effetti, con la relazione sentimentale che sarebbe stata avviata nuovamente. Ma ora è stato lui a rompere ufficialmente il silenzio, durante la puntata del primo giugno del Maurizio Costanzo Show. E proprio il conduttore televisivo è stato colui che ha posto la domanda diretta.

Ma Stefano De Martino non si è soffermato solo su Belen Rodriguez nell’ultimo periodo. Ma anche sulla figlia di lei, Luna Marì, concepita con Antonino Spinalbese: “È la sorella di mio figlio, mi sento uno zio”, ha detto al Corriere della Sera. E c’è chi ha parlato di nuove nozze: “Di matrimonio ne ho fatto uno, e quello nostro per come si è svolto basta e avanza per altre due-tre vite!”, ha sottolineato De Martino a riguardo. Ma andiamo a vedere adesso cosa è accaduto nel programma tv.





Stefano De Martino su Belen Rodriguez: “Le cose vanno bene”

Stefano De Martino ha parlato di Belen Rodriguez al Maurizio Costanzo Show, ma su imbeccata del conduttore Maurizio Costanzo. Durante l’appuntamento nel piccolo schermo, c’è stato spazio anche per un siparietto divertente con Pio e Amedeo. Proprio Pio, al termine di un brano musicale cantato con il ballerino e presentatore, ha deciso di baciarlo sulla bocca. Un momento esilarante, che ha divertito non solo i presenti in studio ma anche i tantissimi telespettatori che stavano guardando la puntata.

Questa la domanda improvvisa di Maurizio Costanzo a Stefano De Martino: “Con Belen come va?”. E lui ha replicato immediatamente: “Come va? Bene, sì sì, bene bene. Questa è la verità, come diceva una canzone ‘tutto il resto è vita’. Se c’è una canzone che ha fatto innamorare Belen? Oddio, in realtà ce ne sono tante. Diciamo che abbiamo la nostra compilation e una canzone sola non basta”. Staremo a vedere se anche la showgirl argentina vorrà aggiungere altro sul loro legame ormai ritrovato.

Come va con Belén? Stefano De Martino risponde così… #MaurizioCostanzoShow pic.twitter.com/TLn5GwbqfT — Witty TV (@WittyTV) June 1, 2022

Invece per Belen Rodriguez è comunque arrivata una notizia non bellissima, col padre Gustavo operato. La moglie Veronica Cozzani ha informato i follower del ricovero: “Guarisci presto Gus”, ha scritto a corredo di uno scatto di coppia. La mamma di Belen e moglie di Gustavo Rodriguez ha spiegato che il marito ha subito un intervento chirurgico per problemi al colon.

“Cosa provo per Luna Marì”. Stefano De Martino inaspettato sulla figlia di Belen e l’ex Antonino