“Cosa provo per Luna Marì”. Stefano De Martino inaspettato sulla figlia di Belen e l’ex Antonino

Stefano De Martino sulla figlia di Belen e Antonino. Ex ballerino professionista e ad oggi anche conduttore televisivo di successo. Stefano De Martino non si è mai fermato, facendo della vita un percorso di consapevolezza. E anche sotto il punto di vista sentimentale, tanti gli stravolgimenti negli ultimi tempi che Stefano ha raccontato così.

Stefano De Martino e Belen, il rapporto anche con la figlia Luna Marì, tanto per cominciare. Un matrimonio che ha vissuto tanti momenti splendidi che hanno portato anche alla nascita di Santiago, ma non solo. La vita di coppia ha certamente subito alcuni scosson: “In dieci anni cambiano tante cose. La vita fa percorsi strani e ho smesso di analizzarli. Cerco di improvvisare, come faccio nel lavoro”, ha raccontato Stefano De Martino, che presto vestirà anche il ruolo di attore nel film Il giorno più bello di Andrea Zalone.





Stefano De Martino, come molti sanno, ha ripreso in mano anche la relazione con Belen Rodriguez, dopo la rottura della modella e conduttrice con Antonino Spinalbese, padre della piccola Luna Marì nata lo scorso luglio: “È la sorella di mio figlio, mi sento uno zio”, confida Stefano per le pagine de Il Corriere della Sera.

Nuovi progetti in vista per Stefano De Martino e Belen? C’è chi parla di noze-bis: “Di matrimonio ne ho fatto uno, e quello nostro per come si è svolto basta e avanza per altre due-tre vite!”, ha sottolineato De Martino a riguardo. (Belen Rodriguez, l’annuncio ‘hot’ su Stefano).

E a proposito di nuovi inizi, di recente pare che anche Antonino Spinalbese abbia trovato l’amore in una donna misteriosa. Luna Maì, in ogni caso, resta la priorità indiscussa: “Mia figlia viene prima di tutto, anche prima di me. E’ la cosa più importante della mia vita”.

