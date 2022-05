Chiara Nasti gamberetto Zaniolo. Non corre buon sangue tra Chiara Nasti e l’ex fidanzato Nicolò Zaniolo,il giocatore della Roma diventato per la prima volta padre lo scorso anno dall’ex fidanzata Sara Scaperrotta.

La polemica è scoppiata dopo quanto accaduto durante la parata di festeggiamenti della Conference League vinta dalla Roma proprio grazia e un gol di Nicolò Zaniolo, che in passato è stato fidanzato con Chiara Nasti, oggi felice accanto al calciatore della Lazio Mattia Zaccagni, dal quale aspetta il primo figlio (qui la polemica sulla festa allo stadio Olimpico per la rivelazione del sesso del piccolo).





Chiara Nasti gamberetto Zaniolo: la frecciatina dell’ex fidanzata

In quell’occasione il calciatore della Roma aveva accolto con grande soddisfazione il coro dei tifosi della Roma “Il figlio di Zaccagni è di Zaniolo”, palese frecciatina per l’ex fidanzata Chiara Nasti, che non ha perso occasione per vendicarsi con una battuta sul gamberetto che il campione della Roma avrebbe in mezzo alle gambe.

Chiara Nasti gamberetto Zaniolo – Sui social qualcuno ha chiesto all’influencer cosa pensasse del coro cantato dai tifosi – ma anche da molti calciatori della Roma (tra questi anche Zaniolo) che intonava ”il figlio di Zaccagni è di Zaniolo). Nella risposta Chiara Nasti ha lanciato una vera e propria frecciata al calciatore della Roma e suo ex fidanzato.

“Mmmm che con quel gamberetto non si sa come già ne abbia avuto uno e che siete tutti sfigati e fate tutti schifo” ha scritto Chiara Nasti rispondendo alla domanda sull’ex fidanzato, il calciatore Nicolò Zaniolo, parole che però poco dopo sono scomparse dal social. Pochi giorni fa l’influencer è finita al centro della bufera per il gender reveal organizzato con il compagno Mattia Zaccagni (calciatore della Lazio) allo stadio Olimpico di Roma.

