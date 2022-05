Esplode il gossip sui campi da calcio. Durante la partita tra Lazio e Spezia, un centrocampista della squadra romana, dopo aver segnato, ha fatto una strana esultanza che han mandato il mondo delle riviste satinate, fuori di testa. Parliamo di Mattia Zaccagni che ha esultato in maniera moto singolare, con un pollice in bocca e il pallone sotto la maglietta. Come è risaputo, Zaccagni è fidanzato con Chiara Nasti e questo è stato il loro modo di dire al mondo intero che stanno aspettando un figlio.

Un chiaro messaggio che ha dato il via alla stessa Nasti di ufficializzare il tutto sui social: “Ti aspettiamo amore mio”. Proprio così, tutto vero, Mattia e Chiara aspettano il primo figlio e nel corso della partita Spezia – Lazio, finita 3 – 4, Zaccagni ha svelato l’attesa mettendo il pallone sotto la maglia e il pollice in bocca. Ma cosa è successo? Il novatore dello Spezia, Provedel, aveva appena regalato alla Lazio con un autogol la possibilità di pareggiare con lo Spezia, portando il risultato sul 2 – 2.





Chiara Nasti, l’annuncio di Zaccagni: “Stiamo per diventare genitori”

Prezioso nell’autogol è stato l’intervento di Mattia Zaccagni, che ha esultato così. A quel punto, dopo il gesto del suo compagno, Chiara Nasti ha pubblicato la foto accompagnandola con una dolce didascalia: “Siamo pieni di felicità e non vediamo l’ora di diventare genitori.. ti aspettiamo amore della nostra vita. Ti amo papy”.

I due non hanno fornito ulteriori dettagli e il pancino è appena accennato. Chiara Nasti e Mattia Zacccagni hanno cercato di tenere tutto segreto ma non sono riusciti a trattenersi a lungo. La felicità, troppo grande per essere limitata a soli due cuori, è esplosa in campo durante il match. C’è da dire che non è stato questo un periodo facile per Chiara Nasti.

Conclusa la sua relazione turbolenta con Nicolò Zaniolo, ha deciso di voltare pagina con un altro calciatore, ma stavolta della squadra opposta. Si fa per ridere… all’inizio infatti, Chiara Nasti ha deciso di tenere per sé il suo legame con Zaccagni, fino a che non hanno deciso di renderlo noto a tutti e di comune accordo. Ora il figlio: finalmente una gioia.

