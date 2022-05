Aspettano il primo figlio e dopo l’annuncio della dolce attesa, quello del sesso del bebè. Si chiama ‘Gender Reveal Party’ e quello della coppia vip è stato organizzato davvero in grande stile: Chiara Nasti incinta e Mattia Zaccagni hanno affittato l’intero stadio Olimpico di Roma per sapere e a far sapere a parenti e amici il colore del fiocco.

Il calciatore della Lazio ha rivelato della gravidanza con l’esultanza dopo il gol siglato allo Spezia; l’influencer ha mostrato l’ecografia e il pancino appena accennato su Instagram. E l’altra sera Chiara Nasti incinta e il suo compagno hanno conosciuto il sesso del bebé di cui sono in attesa.





Chiara Nasti incinta, all’Olimpico la scoperta del sesso del bebè

Chiara Nasti incinta e il compagno hanno accolto amici, colleghi e compagni di squadra in una mega festa organizzata dalla sorella di lei ed ex tronista di UeD Angela Nasti per comunicare se è in arrivo un maschietto o una femminuccia. Tutti riuniti allo stadio Olimpico di Roma, affittato per l’occasione.

C’erano tantissimi i personaggi famosi, anche il capitano della Lazio Ciro Immobile, che hanno partecipato all’evento. Inizialmente si è svolto nella sala dentro la tribuna Montemario, alla presenza di due enormi pupazzi di un bambino e di una bambina e davanti a bavaglini, vestitini, tutine, dolcetti e festoni sia di colore rosa che celesti.

Alla fine il ‘gender reveal party’ si è spostato sul terreno di gioco, dove Mattia Zaccagni ha battuto un calcio di rigore. Pochi secondi dopo la scritta apparsa nel maxi-schermo luminoso: “It’s a boy” e la coppia è stata inondata da una pioggia di coriandoli celesti. Il primogenito del calciatore e Chiara Nasti incinta sarà dunque un maschietto.

