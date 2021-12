“È vero, stiamo insieme”. La coppia vip esce allo scoperto, una foto e la conferma è servita

Nuovo amore nella vita della nota influencer. Ormai la giovanissima e attraente influencer napoletana vanta la bellezza di un seguito numerosissimo di fan. Raggiunge, infatti, ben 2 milioni di followers su Instagram vengono aggiornati su tutto da parte della 23enne che ha annunciato il nome del fortunato che è riuscito a fare breccia nel suo cuore.

Stiamo parlando proprio di Chiara Nasti, al centro dei pettegolezzi degli ultimi tempi in merito alla vita sentimentale. Dopo il capolinea raggiunto con Nicolò Zaniolo, Chiara ha rivelato il nome dell’uomo con cui ha iniziato a condividere la sua vita, e ha deciso di farlo proprio attraverso una storia Instagram pubblicata in tarda sera. Poco spazio all’immaginazione, perché l’immagine parla da sola.

Un bacio di coppia insieme al calciatore che già da tempo ronzava intorno alla questione di cuore. Oggi quel nome non è più un mistero e va incontro a una conferma ufficiale. Si tratta proprio del 26enne originario di Cesena, oggi nome di punta della Lazio: Mattia Zaccagni. Tra i due la relazione è iniziata già da qualche mese, ma come spesso accade, prima di ufficializzare un amore tra Vip, sempre meglio deciderlo in due.





Infatti un’altra foto in compagnia di Zaccagni risalirebbe allo scorso giugno, e questo farebbe pensare che la love story sia stata baciata proprio dal sole estivo. Beccati prima a Gardaland, poi in vacanza a Ibiza in compagnia di amici, i due avevano deciso di mantenere il silenzio, seppur con qualche scambio social che puntava dritto a una imminente conferma.

“Non riesco a stare senza di te” scriveva il calciatore tra i commenti. Indizio intorno a cui molti fan hanno fantasticato e che oggi troverebbe un riscontro nella realtà. Poi quel tatuaggio sul polso di Chiara, ovvero una bella “M” visibile a tutti: “Mattia”? Insomma, tra i due sembrano esserci tutte le intenzioni migliori per guardare fiduciosi e insieme verso il futuro.