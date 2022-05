Stefano De Martino a Le Iene. Sì avete capito bene. L’oramai ufficiale compagno di Belen Rodriguez si è presentato al programma di Mediaset sotto forma di ospite. E naturalmente il siparietto tra i due ha fatto impazzire il pubblico. A presentare lui e Marracash è stata proprio l’argentina: “Oggi è la nostra ultima puntata e volevamo finire in bellezza. Per questo abbiamo chiamato l’uomo che trasforma tutto in oro, il king Marracash. Presto verrò a un tuo concerto.

Stefano De Martino: età, altezza, peso, il figlio, Belen, fidanzate famose

Ma adesso è arrivato uno dei miei momenti preferiti di questo programma. Qui ho una persona che conosco abbastanza bene e la condivido anche con voi, ecco a tutti Stefano De Martino“. A questo punto il modello ha fatto il suo monologo su modelli di bellezza, fama e ricchezza irraggiungibili. Solo al termine delle parole di Stefano De Martino a Le Iene, interviene il comico Eleazaro Rossi ha risposto con uno sketch al grido di: “Belen scegli me. Che cosa ca**o ha Stefano che io no ho?”.

Belen Rodriguez età, altezza, peso, misure e figlio





Stefano De Martino a Le Iene, il siparietto hot con Belen Rodriguez

Poi si è passati al momento degli haters e come sempre accade, Belen ha letto un tweet ironico contro di lei: “Sappiamo benissimo tutti che la minestra riscaldata non è una buona cosa. E quindi mi viene da dirti: cara Belen Rodriguez scansati che ci penso io a dare la mia lasagna a Stefano De Martino“. A parlare di Stefano anche Teo Mammucari che ci scherza dietro le quinte: “Ha paura di entrare, perché è il terzo incomodo!”.

A questo punto Belen ha risposto con una frecciatina ed ha spiegato come mai dopo almeno due rotture, Stefano (qui quando racconta che vuole diventare papà di nuovo) è tornato da lei: “In realtà mi sono già scansata parecchie volte, ma la lasagna di nessun’altra gli è piaciuta abbastanza“. Tra l’altro la Rodriguez aveva già risposto il mese scorso ad una telespettatrice ‘affamata’: “Ah vuoi assaggiare Stefano?”.

E ancora: “Dici che invecchia bene come il vino, sì è verissimo. Vabbè dai, diciamo che forse in futuro potresti anche assaggiarlo, perché tanto tra un po’ forse ci lasceremo e lui andrà con altre donne. Quindi in quel caso potresti anche essere una scelta di De Martino“. Stefano De Martino a Le Iene ha fatto il botto, questo è poco ma sicuro. E la loro complicità non c’è che dire, è meravigliosa.

“La mia posizione preferita”. Raffaella Fico hot: “Il posto più strano dove l’ho fatto con lui”