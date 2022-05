La posizione preferita di Raffaella Fico? È lei stessa a confessarlo a tutti, senza troppi peli sulla lingua. Il momento piccante per l’ex gieffina arriva dopo un lungo stop dalle scene. Complici Le Iene, (scopri cosa è successo a Marco Mengoni a Le Iene) l’ex compagna di Mario Balotelli si è lasciata “coccolare” da Belen Rodriguez e company nel corso di un servizio dove parla di tutto, anche delle cose più private e piccanti. Tra l’altro, durante l’intervista, Raffaella Fico, non è sola. A fianco a lei c’è il suo nuovo fidanzato Piero Neri, che non fa parte del mondo dello spettacolo e che non tutti conoscono, anzi.

Per l’uomo in effetti, se tralasciamo, le foto sulle riviste satinate, è la prima apparizione in tv. Per quelli de Le Iene un vero e proprio colpaccio. Tra l’altro i due sembrano davvero felici. E alla fine si persino andati a finire a parlare della posizione preferita di Raffaella Fico. Incredibile ma vero. C’è da dire che su questo rapporto la showgirl ha mantenuto sempre molto riserbo. Per chi non lo sapesse, Piero Neri ha 45 anni mentre Raffaella Fico ne ha 33.

La posizione preferita di Raffaella Fico? La confessione piccante

Lui è l’erede di un’impresa mercantile di Livorno, fa coppia con la Fico dall’estate 2021. Da quello che si dice, pare che i due piccioncini si siano conosciuti grazie ad amici in comune. E se vi state chiedendo chi, è presto detto: Gianmaria Antinolfi, promosso a vip nell’ultimo Grande Fratello e noto imprenditore. Poi le cose si scaldano e si parla della posizione preferita di Raffaella Fico.

È l’ex gieffina ad ammetterlo: “Amiamo quella del cammello”, dice la Fico senza aggiungere altri dettagli. Una cosa che risulta estranea a tutti ma che sembra prendere ispirazione dallo yoga. Poi le Iene chiedono dettagli sul posto più strano in cui i due l’hanno fatto. “Dal dentista”, aggiunge l’ex di Mario Balotelli tra le risate.

Antonella Elia e il compagno Pietro, Marcell Jacobs e la futura moglie Nicole, Raffaella Fico e il suo Piero e Nuzzo e Di Biase alla prova con @Stefano_Corti85 del nostro test e del nostro contratto di coppia #LeIenehttps://t.co/H23D8Y07Q4 pic.twitter.com/NFV6o8UyYr — Le Iene (@redazioneiene) May 18, 2022

E tralasciando la posizione preferita di Raffaella Fico, c’è da dire che la donna potrebbe tornare presto in tv. Per molti sembra chiaro che il piccolo schermo sia sempre di più interessato a lei. Ma su un altro reality la Fico smentisce: “Basta, ha già dato”, dicono alcuni. Dove la rederemo quindi? Opinionista in qualche show? Possibile.

