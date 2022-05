Non le manda di certo a dire Bianca Guaccero a Le Iene. Ospite del programma di Neri Parenti, l’ex conduttrice di Detto Fatto, si è tolta qualche sassolino dalla scarpa. Come sappiamo, il suo programma non andrà in onda la prossima stagione e il futuro della conduttrice è più che mai incerto. E il fatto che sia a Mediaset, almeno per una puntata soltanto de Le Iene, fa pensare che non scorra buon sangue tra lei e la Rai (ma sono solo congetture).

Bianca Guaccero a Le Iene ha fatto un lungo discorso su quella stampa che usa titoli sensazionalistici per raccontare di cose private delle persone. “Da qualche tempo qualcuno mi tormenta scrivendo sui giornali cose non vere su di me, utilizzando il trucchetto di un titolo sensazionalistico”. A questo punto la Guaccero è poi passata ad elencare alcuni titoli che l’hanno riguardata di recente: “Cacciata da Rai Due”, “Fatta fuori”. “Lo strazio della conduttrice”, “Licenziata in tronco”.

E ancora Bianca Guaccero a Le Iene: “Non è vero: nessuno strazio e nessuno mi ha mai cacciato da nessun posto. Sono una professionista, una donna che decide della sua vita, che prova a migliorarsi. Ho condotto un programma per quattro anni e ora volto pagina” (leggi qui cosa è successo durante l’ultima puntata di Detto Fatto). In effetti, per dirla tutta, la conduttrice non è stata cacciata dalla Rai, tantomeno licenziata”.

“Nessuno sa se c’è qualcosa in serbo per lei, la prossima stagione. Poi ha fatto altri esempi: “La triste confessione sulla malattia”, “Non si può curare”. “La malattia è tornata, non ha potuto fare nulla”. Ma di che cosa stiamo parlando? Di nulla. “Soffro di reflusso gastrico ed ho avuto il Covid”, dice. “Il rumore di fondo diventa pettegolezzo – dice Bianca Guaccero a Le Iene – ‘Sai che è stata cacciata dalla Rai, poverina è malata’”.

Per lei è una “macchina del fango senza scrupoli” che inventa “caz…e”, invitando a vergognarsi coloro che si permettono di compiere simili “atti di violenza”. Una confessione agguerrita la sua che vorrebbe cambiare le carte in tavola. Sul suo futuro ancora non si sa molto, Bianca Guaccero a Le Iene non ne parla. Chissà dove la vedremo l’anno prossimo: Rai o Mediaset?

