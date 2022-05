Notizia molto interessante su Bianca Guaccero, che recentemente ha salutato tutto il suo pubblico prendendo parte all’ultima puntata di ‘Detto Fatto’. Non sarà più protagonista, salvo improbabili colpi di scena, nella trasmissione Rai e ora è uscita fuori una news inaspettata. Infatti, la vedremo a brevissimo su Mediaset. Dopo aver salutato la televisione pubblica italiana, ha accettato la corte di un programma del ‘Biscione’ e potremo apprezzarla proprio nelle prossime ore. E tutti non aspettano altro che questo.

Prima di riferirvi ogni dettaglio su Bianca Guaccero a Mediaset, nell’ultimo appuntamento di ‘Detto Fatto’ ha ricevuto un bellissimo messaggio da Caterina Balivo: “Questa è una squadra meravigliosa nata dieci anni fa. Ne ricordo ancora la nascita, con chat notturne e lavoro a tutte le ore. E tu, Bianca, hai fatto benissimo, perfetta padrona di casa. Tutte le persone che sono lì sono persone davvero carine. Siamo state fortunate a conoscere persone stupende. Ma ora è tempo di salutarli e chissà, magari di ricontrarli”.





Bianca Guaccero a Mediaset: “Ospite de Le Iene”

Come è possibile leggere sul sito ufficiale del programma Mediaset, Bianca Guaccero sarà una delle ospiti di questa seguitissima trasmissione. Quindi, non stiamo parlando di un trasferimento definitivo della conduttrice televisiva dalla Rai al ‘Biscione’, ma di un’ospitata momentanea. I conduttori di questo programma hanno deciso di puntare anche su di lei e vedremo cosa dirà e farà nel corso della puntata, che a questo punto è molto attesa anche e soprattutto per l’arrivo dell’attrice pugliese.

Stando a quanto è stato possibile scoprire, Bianca Guaccero sarà ospite della trasmissione ‘Le Iene’ nella serata di mercoledì 11 maggio su Italia 1. A invitarla dunque Teo Mammucari e Belen Rodriguez, che dialogheranno con lei. Resta da capire quale sarà l’argomento principale con la presentatrice televisiva, anche se si è scoperto che si discuterà delle parole di Elisabetta Franchi che hanno innescato polemiche. E chissà se anche lei vorrà dire qualcosa in merito a questa vicenda.

A ‘Le Iene’ Belen Rodriguez si è lasciata andare recentemente ad una dichiarazione bomba: “No, le canne non me le faccio. Però posso dire quello che faccio o siamo in fascia protetta?. Io ogni tanto faccio dell’autoerotismo, anche le donne lo fanno. Non c’è niente di male, finalmente si può dire in televisione”. Neanche a dirlo, il simpatico Mammucari ha chiesto: “Non ci credono a casa, fagli vedere”.

