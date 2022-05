Bianca Guaccero in lacrime per Detto Fatto, la notizia corre veloce tra i fan. Una puntata decisamente diversa dopo ben 10 lunghi anni di messa in onda per un programma che per molti telespettatori è diventato nel tempo un appuntamento a cui non poter fare a meno. Le parole della padrona di casa, commossa davanti alle telecamere, parlano chiaro. Ecco cosa è successo.

Bianca Guaccero in lacrime per l’ultima puntata di Detto Fatto. Il programma chiude e la notizia arriva ai fan come una doccia fredda. Ci ha pensato la padrona di casa a darne l’annuncio ufficiale con parole commosse e sincere: “Ho incontrato una famiglia, ho passato con loro la maggior parte del mio tempo. Abbiamo affrontato tante difficoltà grazie all’amore e alla bellezza che circola a Detto Fatto”.





Ebbene, da non crederci eppure è tutto vero. Dopo 10 lunghi anni di messa in onda il programma Rai chiude così il sipario per l’amarezza di tutti. Detto Fatto chiude si, ma non senza l’intervento di un’altra iconica figura del programma, quella di Caterina Balivo che insieme a Bianca Guaccero ha dedicato alcuni pensieri a chi l’ha seguita durante l’avventura televisiva.

“Questa è una squadra meravigliosa nata dieci anni fa”, ha dichiarato Balivo tramite un videomessaggio. “Ne ricordo ancora la nascita, con chat notturne e lavoro a tutte le ore. E tu, Bianca, hai fatto benissimo, perfetta padrona di casa. Tutte le persone che sono lì sono persone davvero carine. Siamo state fortunate a conoscere persone stupende. Ma ora è tempo di salutarli e chissà, magari di ricontrarli”.

E dopo le parole dell’ex timoniera, Bianca Guaccero ha ben pensato di sottolineare con le lacrime agl occhi: “Non è stato un passaggio di consegne facile, il pubblico ti ha amato. Io sono entrata in punta di piedi. Spero di aver portato avanti quest’avventura con il rispetto e con l’amore che meritava”.

“Una roba orribile”. Isola dei Famosi, scontro durissimo tra Nicolas Vaporidis e Laura Maddaloni