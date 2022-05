Marco Mengoni a Le Iene. È successo durante la puntata del 18 maggio 2022. Ma una cosa ha stupito tutti: il fatto che il cantante portasse le stampelle. Mengoni infatti si è presentato in studio con delle grucce e i tanti fan dell’artista si sono subito allarmati. Poco dopo, lo stesso Marco Mengoni ha spiegato perché si sta attualmente muovendo con l’aiuto delle stampelle e sopratutto cosa gli è successo. Il cantante si è prima esibito, seduto su un letto, con il suo nuovo singolo No Stress.

Poco dopo si è messo a fare due chiacchiere con la padrona di casa Belen Rodriguez. Naturalmente la conduttrice ha chiesto subito al cantante di Ronciglione cosa gli fosse capitato. A questo punto Marco Mengoni a Le Iene (scopri cosa è successo a Bianca Guaccero) ha detto: “Capita a tutti, di fare un piccolo incidente. Credevo fosse una contusione e invece no. Se n’è andato un attimo il crociato. Pian piano mi rimetto a posto. Poi me lo riattaccano quindi è tutto a posto”. Tuttavia Marco Mengoni non è entrato nello specifico e non ha spiegato come è avvenuto l’incidente di cui è stato vittima.

Marco Mengoni a Le Iene con le stampelle, fan preoccupati

C’è da dire che alcuni fan, utilizzando su Twitter l’hashtag #MarcoMengoniLeIene hanno formulato alcune ipotesi. Qualcuno dice che il cantante si fosse infortunato e procurato una storta nel corso dei preparativi per i suoi concerti negli stadi dei prossimi 19 e 22 giugno a Milano e Roma. Resta da vedere se Marco fornirà maggiori dettagli in seguito.

Poi Marco Mengoni a Le Iene ha fatto il suo monologo e ha detto: “Mi sono chiesto: ‘Sono felice?’ Certo. Mi capita di stare di me…? Ovviamente a volte sì. Mi capita tutte le volte in cui mi preoccupo delle aspettative che gli altri hanno su di me. Cerco di soddisfarli, di non deluderli.

Grazie @redazioneiene e grazie a te @belenrodriguezreal

è sempre un piacere stare con voi! #LeIene pic.twitter.com/Yx5Koct2BH — Marco Mengoni (@mengonimarco) May 18, 2022

E quando mi accorgo che quello che vogliono gli altri non corrisponde a ciò che desidero io, mi sento un cog…. Io ho imparato che quello che vogliono gli altri non può contare più di quello che voglio io. Per me chi è sempre gentile è una specie di supereroe. La vita è un casino, lo è per tutti. L’unica cosa che possiamo fare è occuparci del nostro casino personale. Tentando per quanto possibile di non incasinare troppo la vita degli altri.”

