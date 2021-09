Diventata famosa grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello e nota anche per la sua turbolenta relazione con Mario Balotelli, da cui ha avuto la figlia Pia, Raffaella Fico è diventata una influencer di successo. Il suo debutto in televisione risale al 2008 con la partecipazione al Grande Fratello – all’epoca condotta da Alessia Marcuzzi – e nonostante l’eliminazione alla decima puntata è riuscita a sfondare nel mondo dello spettacolo.

Dopo il GF Raffaella Fico torna in televisione, questa volta nei panni di inviata del programma “Lucignolo”, il rotocalco rosa di “Studio Aperto”, su Italia Uno. Grazie a un’intervista in cui annunciò provocatoriamente di mettere in vendita la sua verginità per un milione di euro diventa famosa e conquista le copertine dei maggiori magazine italiani. Dopo aver posato per il calendario del settimanale “Max” Raffaella Fico valletta nel programma comico “Colorado Cafè”, presenta “Real Tv” e molti altri quiz televisivi. Nel febbraio 2011 diventa naufraga dell’Isola dei Famosi e qualche anno dopo entra nel cast dello show di Rai Uno Tale e quale show condotto da Carlo Conti.



Raffaella Fico: età, altezza, peso, misure, fidanzato e figli, i ritocchi

Raffaella Fico è anche testimonial di diversi brand e per aver prestato il suo volto alle campagne contro la pedofilia di Bambini Ancora Onlus e Lila riceve il premio “Associazione Danzare per la vita”. Ha anche pubblicato due canzoni: Rush (2014) e Mamacita Loca (2021). Nel 2021 il ritorno alle origini con la partecipazione alla sesta edizione del Grande Fratello Vip. La vita privata di Raffaella Fico è stata abbastanza burrascosa. Dal giugno 2011 ad aprile 2012 Raffaella Fico è stata fidanzata con il calciatore Mario Balotelli e il il 5 dicembre 2012 nasce la loro figlia, Pia.





In tempi passati i due hanno vissuto dei momenti difficili, con l’apice negativo raggiunto con la richiesta di effettuare il test del Dna per accertare la paternità della figlia Pia, ma col tempo Raffaella Fico e Mario Balotelli sono riusciti a mettere da parte l’astio per il bene della loro bambina e oggi i rapporti sono ottimi. Dopo la storia con Balotelli, dal 2016 al 2018 è stata fidanzata con Alessandro Moggi. Raffaella Fico è stata spesso oggetto di critiche per l’eccessivo ricorso alla chirurgia e anche sui social i commenti di condanna.

“Ma che hai combinato tutta plastica sei diventa”, “Ma che schifo tutta rifatta”, “Cosa hai di tuo scusa, la bellezza e quella naturale e tu ti sei rovinata eri così carina, sembri una barbie di plastica”, “Inguardabile ed era bellissima”, “Una trans praticamente. Come rovinarsi”, sono alcuni dei commenti lasciati alla gallery pubblicata da Raffaella.

Le labbra appaiono più gonfie e anche il viso sembra più sfinato, con gli zigomi e il naso in evidenza. Raffaella Fico è nata il 29 gennaio del 1988 a Cercola, in provincia di Napoli. È alta un metro e 73 e pesa circa 58 chili. Le sue misure sono 95-60-90.