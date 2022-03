“Sì, lo voglio”. Stefano De Martino, bomba: in diretta arriva un annuncio top

Rivelazioni bomba di Stefano De Martino, che ha dunque annunciato di essere pronto ancora per qualcosa di sensazionale. Lo ha fatto nel corso dell’intervista, concessa a Mara Venier nella giornata di domenica 27 marzo. Zia Mara ha un ottimo rapporto con lui e gli ha quindi posto delle domande molto precise, alle quali ha risposto con grande sincerità. Ma in particolare c’è una frase che ha fatto saltare tutti dalla sedia, visto che si tratterebbe di una notizia decisamente clamorosa.

Su Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono uscite news pazzesche nell’ultimo periodo. Nonostante non convivano, si vedono praticamente sempre e c’è già chi ipotizza che possano concepire un altro bebè. La loro storia d’amore non si sarebbe mai davvero bloccata totalmente, infatti secondo ‘Dagospia’ anche “l’orgoglio, le corna e le pressioni mediatiche’ non hanno mai fatto finire quel sentimento che covava tra di loro”. Non resta comunque che capire cosa possa succedere nei prossimi giorni.





Innanzitutto Mara Venier ha chiesto qualcosa a Stefano De Martino, riguardante Belen Rodriguez e il suo stato d’animo del momento: “In questo momento sono molto felice e sereno. Belen? La vedo spessissimo”. Non ha aggiunto altro riguardante questo rapporto, quindi non sappiamo se abbiano definitivamente ritrovato l’amore. Ma quando ha risposto ad un altro quesito altrettanto importante, il pubblico di ‘Domenica In’ e gli ammiratori del conduttore sono esplosi di gioia.

Mara Venier gli ha anche domandato se avesse intenzione di diventare nuovamente genitore, dopo aver avuto Santiago da Belen, e Stefano De Martino ha risposto senza alcun tentennamento: “Se ho voglia di diventare ancora papà? Sì”. Quindi, non è da escludere che a questo punto lui e la modella e showgirl argentina possano ricominciare pian piano a recuperare il rapporto perduto e iniziare a pensare ad un inaspettato allargamento familiare. Non resta che attendere ulteriori sviluppi.

Su Belen Rodriguez era intervenuta invece la sorella Cecilia recentemente: “C’è gente molto ignorante, che non sa come stanno realmente le cose e si fa condizionare da quello che si dice su di lei. Io so chi è mia sorella e quale tipo di donna è e conosco la vita che ha avuto, tutto quello che ha dovuto passare di bello ma anche di brutto”.

“Basta, non lo vogliamo più”. Amici 21, bufera dopo il serale. E c’è una richiesta ufficiale