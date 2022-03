Nella serata di sabato 19 marzo il pubblico di ‘Amici 21’ ha finalmente potuto vedere la prima puntata del serale. Per quanto riguarda gli allievi, sono avvenute due eliminazioni: prima è uscita per sempre dalla scuola di Maria De Filippi Alice e poi Gio Montana. Non sono mancati momenti di tensione tra i protagonisti del talent show, uno fra tutti lo scontro avvenuto tra il giudice Stefano De Martino e l’insegnante di danza Alessandra Celentano. Ma ora il pubblico è furioso soprattutto per un altro aspetto.

E ad ‘Amici 21’ a scatenare polemiche è stato anche un messaggio di Anna Pettinelli nei confronti del cantante LDA: “Sono passati sei mesi, siamo arrivati finalmente al Serale, alla resa dei conti. Lda sei un 40enne nel corpo di un 18enne, scrivi cose scontate e le canti in modo scontato. Dall’inizio dell’anno non mi hai mai sorpreso, non mi sorprendi neanche nella scrittura. Nelle cose che scrivi si vede che la tua scrittura è limitata, il vocabolario è limitato, di moderno non c’è niente, testi puerili e i temi un po’ ruffiani”.

I telespettatori di ‘Amici 21’ non hanno assolutamente gradito quello che è successo nel corso della serata e che ha riguardato anche le stesse eliminazioni dalla trasmissione. E sul web è stato possibile scoprire che il pubblico non ha scritto solamente commenti benevoli nei confronti del talent show di Canale 5. E c’è anche chi si è spinto oltre, chiedendo dei cambiamenti immediati già a partire dal secondo appuntamento, che sarà trasmesso da Mediaset nella giornata di sabato 26 marzo.





Stando a quanto riportato da ‘Blasting News’, molti di coloro che hanno seguito la prima puntata del serale di ‘Amici 21’ non hanno avuto un buon giudizio nei confronti dei giudici Stefano De Martino, Stash ed Emanuele Filiberto, accusati di avere troppo potere. C’è chi ritiene che alcuni allievi “siano penalizzati dal meccanismo del programma, visto che il potere decisionale è quasi tutto interamente della giuria esterna”. Ed è stata fatta dunque una richiesta ufficiale alla produzione per rendere tutto maggiormente equilibrato.

Tra i commenti espressi dagli utenti, questo è stato il più significativo: “Rivoglio l’Amici di una volta, in diretta e con il televoto. Basta avere giudici incompetenti”. Quindi, è stato chiesto ufficialmente di ricorrere nuovamente al parere della gente da casa, ridimensionando il ruolo di Stash, De Martino ed Emanuele Filiberto. Ma non sarà facile esaudire questo desiderio.