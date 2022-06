Belen Rodriguez, Stefano De Martino e il matrimonio, la nuova notizia è stata annunciata dal ballerino e conduttore televisivo. Già nei giorni scorsi e anzi nelle ultime settimane si è parlato di un ritorno di fiamma tra i due ex e ormai non ci sono più dubbi a riguardo, nonostante non abbiano ancora pubblicato foto di coppia sui rispettivi profili social. Ma sono stati beccati in diverse occasioni e anche questa affermazione di Stefano, che sicuramente deluderà i fan, ha comunque ribadito il nuovo avvio della storia.

Belen Rodriguez, Stefano De Martino e il matrimonio, dichiarazioni importanti e molto nette da parte del papà di Santiago. Tra l’altro lei ha corredato la fede al favoloso anello di fidanzamento con brillante che il ballerino le aveva regalato ai tempi della loro relazione. Anche in questo caso il gesto non è passato inosservato e i followers della showgirl hanno subito gioito per la ricomparsa degli anelli tanto significativi. Ma andiamo a vedere insieme qual è l’ultima news uscita fuori in queste ore.





Belen Rodriguez e Stefano De Martino, il matrimonio non si farà

Belen Rodriguez e Stefano De Martino, il matrimonio da celebrare nuovamente era stata una delle ipotesi fatte circolare in quest’ultimo periodo. Allora, il settimanale Gente ha deciso di intervistare il giudice di Amici, che si è sbilanciato. Lui ha comunque parlato anche del figlio Santiago: “Quando Santiago è nato, è stato il giorno più importante della mia vita e mi ha catapultato nella dimensione adulta da un secondo all’altro”. E ora vi sveliamo cosa ha annunciato a proposito della sudamericana.

Molti fan della coppia dovranno mettersi l’anima in pace perché Belen Rodriguez e Stefano De Martino non si sposeranno di nuovo. O almeno è questo quanto detto da lui a Gente: “Non ci sarà un secondo matrimonio perché quello che abbiamo celebrato anni fa basta e avanza per due o tre vite”. Quindi, va bene così e si godranno eventualmente la relazione sentimentale con molta spensieratezza senza che ci siano organizzazioni di cerimonie o pressioni sempre più che arrivano dai media.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino si sono conosciuti 10 anni fa grazie al programma Amici, poi il 20 settembre del 2013 hanno deciso di coronare il loro amore con uno splendido matrimonio a Comignago, in provincia di Novara. Nello stesso anno è venuto alla luce Santiago e nel 2015 si sono separati. Nel 2019 sono tornati assieme prima della nuova separazione del 2020. E ora il nuovo ritorno di fiamma.

