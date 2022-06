“Non è possibile”. Alena Seredova, ecco com’è senza trucco. E anche ‘il resto’ cattura gli occhi

Alena Seredova in bikini senza filtri. L’ex moglie di Gigi Buffon è sempre molto attiva sui social e il suo seguito è da capogiro: ben 580mila follower. Ogni giorno la showgirl condivide i momenti della sua giornata con i suoi fan e l’ultimo post, più di tutti, ha ricevuto l’acclamazione di tutti. Solitamente pubblica scatti in cui è fotografata insieme alla sua famiglia, in altri appare da sola con look semplici ma nella foto in questione è possibile ammirare tutta la sua bellezza.

Alena Seredova in bikini senza filtri manda in tilt il web

Alena Seredova in bikini e senza filtri è stata definita una bellezza statuaria dai suoi fan. La sua bellezza l’ha portata sin da giovanissima età a posare per importanti fotografi e realizzare meravigliosi calendari per Max e Playboy. Il tempo non è riuscito a scalfire il suo splendore, anzi, Alena col passare degli anni acquista sempre maggior fascino.

La testimonianza arriva dalla foto, l’ultima postata su Instagram dove Alena Seredova in bikini e senza filtri raccoglie centinaia di complimenti. Bella sia dentro che fuori, con il make up o senza, cattura sempre l’attenzione di tutti.

