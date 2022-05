Alena Seredova, la festa di compleanno per la figlia. Immagini di gioia condivise con i fan. La modella non solo ha ben pensato di organizzare un party all’aperto, ma è riuscita a riunire tutta la famiglia. D’altronde il traguardo è importante: 2 anni compiuti per la piccola Vivienne.

Alena Seredova, la figlia Vivienne festeggia 2 anni. Missione compiuta: la piccola ha trascorso una splendida festa di compleanno avvolta dall’amore e dall’affetto della famiglia al completo. La sorpresa di mamma Alena con la complicità di papà Alessandro non poteva che essere un successo.





Festa all’aperto e la piccola Vivienne baciata dai raggi del sole per una giornata indimenticabile per l’intera famiglia. Merito di Alena Seredova che ben pensato di festeggiare la piccola di casa riunendo nonni, cuginetti e tanti palloncini colorati.

Addobbi per l’occasione e un “Noi” che appare visibile nella didascalia a corredo della foto che ritrae Alena Seredova insieme ad Alessandro Nasi, la figlia e Louis e David, descritti dall’hashtag #fratelli, nati entrambi dal primo matrimonio della modella con Gigi Buffon. (Alena Seredova, l’intimità con il compagno).

E a proposito di Alena Seredova, tante le voci messe in circolo sul presunto matrimonio con Alessandro Nasi, poi smentito da un recente articolo diffuso da Gente. L’equivoco sarebbe nato da una foto pubblicata su Instagram dove Alena Seredova appariva in abito bianco di raso. Un abito splendido, ma per festeggiare il matrimonio del fratello di Alessandro Nasi e la compagna Brittany Ann.

