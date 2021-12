Alena Seredova è una modella, attrice e adesso anche influencer di origine ceca. Nel mondo della moda è entrata molto presto, quando aveva solo 15 anni ha posato per il decano dei fotografi cechi di moda, Jadran Šetlík. In Italia è stata lanciata da Giorgio Panariello nella trasmissione televisiva Torno Sabato. Grande successo e grande popolarità sono arrivati anche grazie al calendario sexy realizzato nel 2005 per Max. Nel 2003 ha lavorato come attrice nel film di Vincenzo Salemme Ho visto le stelle!. Nel 2004, partecipa al cinepanettone di Neri Parenti, Christmas in Love. Nel 2005 ha partecipato e collaborato con la Domenica Sportiva condotta da Marco Mazzocchi, Giorgio Tosatti e Paola Ferrari.

Dopo una relazione con l’attore Edoardo Costa, ha vissuto una lunga storia d’amore con Gigi Buffon dal 2005 al 2014. Dalla loro relazione sono nati due figli Louis Thomas, 13 anni, David Lee, 12. Poi la burrascosa rottura con l’ex portiere della Nazionale a causa di un tradimento. Su Instagram, la modella ceca ha raccontato come ne è venuta a conoscenza: “L’ho sentito alla radio mentre ero alla guida. Ma non sono stata l’ultima a saperlo. Dopo di me, l’ha saputo mio padre. Sono stata penultima… Bisogna essere precisi…”.

Dal 2015 è legata all’imprenditore Alessandro Nasi: nel 2020 è nata la loro prima figlia Vivienne Charlotte. La showgirl ceca ha parlato di Nasi durante una puntata di Verissimo: “Per lui è una grande emozione diventare padre visto che è la prima volta e quindi questo bebè è molto atteso, certo è abitato perché sta anche con i miei figli ma la sua novità saranno i pannolini” aveva detto a Silvia Toffanin “la mia situazione era dura, ogni tanto piangevo ancora per un altro uomo, invece lui era li con me e mi stava vicino e cosi ho capito che era la persona giusta”.





Alena Seredova sui social ama condividere tanti momenti della sua vita privata e rispondere alle domande dei tanti follower che la seguono. C’è anche chi le chiede consigli sull’intimità. La domanda è abbastanza diretta: “Dopo il secondo figlio, il lavoro e impegni vari, non riusciamo più ad avere momenti di intimità… consigli…”. E la showgirl non si è sottratta e ha risposto così.

“Io sono convinta che il tempo si trova se lo si vuole veramente entrambi. Io ho tre figli e tutti hanno impegni diversi avendo diverse età eppure io e Ale abbiamo i nostri spazi, riusciamo a parlare, a stare insieme da soli. Ci riusciamo, ovviamente bisogna sapersi organizzare. Quando i bimbi dormono…”, ha spiegato. Sempre via social Alena, famosa per essere molto alta (è un metro e 81) ha anche raccontato di aver sempre preferito uomini che fossero alti almeno quanto lei perché le piace potersi “appoggiare” sulla spalla della sua dolce metà. “Non ho mai scelto gli uomini in base all’altezza. Ma ovviamente avere una spalla su cui appoggiarsi è una bella sensazione”, ha affermato Alena Seredova.