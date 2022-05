Mercedesz Henger fidanzato, sono giorni che non si parla d’altro fuori dall’Isola dei Famosi. Ma anche ‘dentro’, perché proprio poco fa Guendalina Tavassi ha fatto insospettire i fan del reality rivelando di aver visto alcune foto della naufraga con questo presunto compagno uscite ultimamente.

Tutti allora a chiedersi come faccia a sapere queste cose e soprattutto ad aver visto quelle foto di Mercedesz Henger e il fidanzato, dal momento che da settimane è in Honduras senza possibilità di comunicare con l’esterno e di vedere i social.





Mercedesz Henger fidanzato, colpo di scena in diretta?

I telespettatori dell’Isola dei Famosi si sono scatenati sulle ipotesi e c’è chi crede che Guendalina abbia fatto un giro sui social durante la sua permanenza in infermeria. Non reggerebbe nemmeno la scusa di essersi informata prima di partire perché la figlia di Eva Henger non era tra i concorrenti ‘originali’ ed è entrata solo il 47esimo giorno.

Ma tornando a Mercedesz Henger, che si è sempre dichiarata single, ci potrebbe essere un colpo di scena nella nuova puntata di venerdì 20 maggio. Intanto questo suo presunto fidanzato si chiama Fulvio Pavanati e la sua ultima Storia Instagram, ripresa anche da Deianira Marzano, ha dato da pensare.

Fulvio Pavanati sarà ospite di Ilary Blasi in studio per chiarire una volta per tutte questa vicenda? Il presunto fidanzato di Mercedesz Henger ha postato una Storia dove lo si vede guidare verso gli studi Mediaset. E Deianira Marzano, che l’ha ripostata: “Ma dove starà andando il “fantomatico” “ex fidanzato” di Mercedesz?”. Inoltre sempre su Instagram sono spuntate delle foto che li ritraggono insieme. Non resta che aspettare la puntata.

“L’ha fatto anche con me”. Mercedesz Henger, il colpo di grazia dell’ex Lucas