Lucas Peracchi verità su Mercedesz Henger. La figlia di Eva Henger è arrivata all’Isola dei Famosi creando non poco scompiglio: prima si è legata a Edoardo Tavassi e adesso, dopo la lite e l’allontanamento dal fratello di Guendalina Tavassi, si è avvicinata al nuovo naufrago, l’ex volto di Uomini e Donne Luca Daffrè.

Lucas Peracchi, verità su Mercedesz Henger dopo la burrascosa relazione finita definitivamente nel giugno dello scorso anno. “Ragazzi, me lo state continuando a chiedere – aveva scrittolei in una storia, rispondendo alla domanda di un follower – Io e Lucas non stiamo più insieme. Ve lo confermo perché avevo detto che quando la situazione sarebbe stata più chiara lo avrei fatto. Per quanto riguarda le motivazioni, non sono cambiate da quelle che avevo raccontato da Barbara (D’Urso’, ndr). E’ stata un’avventura bellissima ma purtroppo si è conclusa”.





Lucas Peracchi verità su Mercedesz Henger e il presunto fidanzato

Intervistato da Biccy, Lucas Peracchi ha parlato di Mercedesz Henger e delle voci che volevano la naufraga fidanzata prima dell’arrivo all’Isola dei Famosi. “Se Mercedesz era fidanzata prima dell’Isola dei Famosi? Io per quanto ne so lo era, però ci tengo a precisare che non la vedo da un anno. – ha spiegato Lucas Peracchi a Biccy – Non sono neanche più riuscito a mettermi in contatto con lei pure per altre cose, purtroppo non l’ho più vista e quindi non ho la certezza che lo fosse davvero”.

Lucas Peracchi, verità su Mercedesz Henger e il presunto fidanzato di cui si è parlato prima del suo arrivo all’Isola dei Famosi, dove ha fatto discutere per il suo avvicinamento – ritenuto di comodo – a Edoardo Tavassi: “Detto questo, se fosse così non mi stupirei. Se era davvero innamorata e adesso è presa da un altro la cosa non mi stupisce, perché l’ha fatto anche con me. Mi ha lasciato e dopo 1 mese era in vacanza a Santorini con un altro ragazzo.

Durante l’intervista Lucas Peracchi ha parlato anche delle gravi accuse rivolte durante il fidanzamento con Mercedesz Henger: “Però vorrei ricordare che io ho preso due anni di insulti gratuitamente, ho perso tanti lavori ed occasioni, clienti, per una evidente bugia. Anche perché io non vedo Mercedesz da un anno e lei in tutto questo tempo non parlava alla madre, senza me in mezzo. Il problema non ero io, come diceva la famiglia di Mercedesz. Erano tutte bugie”.

Mercedesz Henger in lacrime all’Isola dei Famosi: la sorpresa di mamma Eva dall’ospedale