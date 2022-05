All’Isola dei Famosi il gioco è entrato decisamente nel vivo tra strategie e schieramenti. Ma anche gossip, perché oltre alle coppie che si sono formate (e si sono già rotte) Guendalina Tavassi ha tirato fuori del fidanzato di Mercedesz Henger.

Un presunto compagno che la figlia di Eva Henger, che per la cronaca è ancora ricoverata in ospedale dopo il terribile incidente in Ungheria, avrebbe lasciato poco prima di partire per l’Honduras. Tutto è scattato per la vicinanza tra Mercedesz Henger ed Edoardo Tavassi scattata nei giorni scorsi.





Guendalina Tavassi fidanzato Mercedesz, i sospetti dei fan

Con il fratello di mezzo, Guendalina Tavassi si è scagliata contro la nuova naufraga, accusandola di aver interrotto la relazione con il suo fidanzato giusto un attimo prima di partire per l’Isola dei Famosi. “Non c’è da guardarsi male – le ha detto – c’è da dirsi la verità, tu stavi con un altro e ci hai presi per il c..o, soprattutto mio fratello e io difendo mio fratello”.

Guendalina Tavassi ha rivelato di aver visto alcune foto di Mercedesz Henger con il fidanzato, uscite però proprio in questi giorni. Ma come è possibile? Come fa a sapere tutte queste cose e ad aver visto quelle foto? I telespettatori dell’Isola si sono scatenati sulle ipotesi e c’è chi crede che abbia fatto un giro sui social durante la sua permanenza in infermeria.

Ma Guendalina come fa a sapere che sono uscite le foto di Mercedes e fidanzato in Italia? Ma in infermeria si è fatta un giro suoi social o qualche persona le ha dato notizie fresche?? #isola pic.twitter.com/awctZ3XdCW — Black1_soul (@Bianconera1897) May 18, 2022

Chi ha detto a Guendalina che Mercedes ha un fidanzato fuori? #ISOLA — Diego Sperling (@Disperlinglibe1) May 18, 2022

La naufraga si è giustificata dicendo di essere a conoscenza di questi dettagli perché si è informata e ha visto le foto di tutti i concorrenti prima di sbarcare in Honduras. Ma Mercedesz Henger non era tra i concorrenti ‘originali’ previsti dal reality e infatti è entrata in gioco insieme a Marialaura De Vitis e Fabrizia Santarelli il 47esimo giorno. Dunque questa motivazione non convince. E questi dubbi del pubblico potrebbero costarle caro.

