All’Isola dei Famosi alcune prove si ripetono e venerdì sera, durante la 14esima puntata, a Guendalina Tavassi è toccata la stessa sorte di Ignazio Moser. Ricordate? Per ricevere una bellissima sorpresa, la naufraga doveva accettare in cambio un taglio di capelli fatto dal fratello Edoardo.

“Dovrà compiere un bel sacrificio affinché possa vedere il suo ‘cuore’. Il protagonista di questo sacrificio è la sua chioma fluente. Vi dico solo questo e avete capito già tutto. E adesso apritemi il collegamento con lei”, ha esordito Ilary Blasi che già a inizio diretta aveva fatto inquadrare il fidanzato all’Isola dei Famosi.





Isola dei Famosi, Guendalina Tavassi si fa tagliare i capelli in diretta

“Ciao Guenda, questa volta la prova riguarda te e non Edoardo. Andiamo per ordine e apri la scatola. Tu Edo sarai il parrucchiere ‘mani di forbice’ e tua sorella dovrà dare qualcosa in cambio per avere la sorprese. Quel qualcosa sono i suoi fantastici capelli. Però aspetta a dire di no. Perché in cambio di questo sacrificio io ho organizzato una bella cosa per te fidati. Il premio è così grande che ne vale la pena vai tranquilla. Tanto quando torni a Roma vai a rimetterti le extension”.

Il taglio è “un bel caschetto honduregno” ha continuato Ilary Blasi mostrando la foto di lei al GF Vip con una parrucca corta. Guendalina Tavassi ha esitato e non poco, poi ha accettato di sottoporsi alla prova e di farsi fare il caschetto dal fratello maggiore. Ma all’inizio: “Dai ma è uno scherzo? No assolutamente Ilary! Chi mi conosce sa perfettamente quanto sono importanti per me i capelli, ci lavoro anche”.

Poi si è lasciata convincere: “Ok vado, ma siete dei sadici. Edoardo vai piano attento mi stai rovinando tutti i capelli aiuto. Guardate questo sta facendo uno schifo aiuto Edo fermate. Me li ha mozzati tutti. Dai guardate sembro Enzo Paolo. Non ne ho più sono pelata ragazzi”, ha urlato la naufraga dell’Isola dei Famosi che però è stata “ricompensata”. Subito dopo essersi fatta rovinare la chioma dal fratello, Guendalina Tavassi ha potuto riabbracciare il fidanzato.

