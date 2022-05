“Attenta a quello che fai”. Isola dei Famosi, Lory Del Santo convince sempre meno. Piovono attacchi

I naufraghi sono sull’isola da oltre un mese. E la difficile situazione inizia a provocare reazioni sullo stato d’animo dei partecipanti del reality condotto da Ilary Blasi. Sono giorni che si susseguono le discussioni, gli scontri, le liti. L’ultima riguarda Lory Del Santo. Ma prima un’altra ha visto protagonisti Nicolas Vaporidis, Clemente Russo e Laura Maddaloni. L’attore ha accusato l’ex pugile di averlo minacciato. Subito è intervenuta anche la moglie Laura Maddaloni, che ha difeso il marito e poi ha rilanciato.

Laura Maddaloni ha accusato Nicolas Vaporidis di aver alzato le mani contro di lei durante la prova della Pelota Honduregna. Poi ha chiesto di parlare con il suo avvocato il prima possibile. A questo punto Nicolas non c’ha visto più: “Ma vi rendete conto che voleva chiamare il suo avvocato? Certo, perché le si era chiusa la vena del cervello dopo che il marito mi aveva minacciato di farmi un c**o così. Allora lei in diretta ha detto che io le ho messo le mani addosso. Ragazzi è una cosa orribile. Cioè questa accusa me di averle messo le mani addosso!”. Adesso, però, è Lory Del Santo a far salire di nuovo la temperatura sull’Isola.





Ancora una volta è Lory Del Santo a far salire la tensione. Nonostante il suo impegno nelle attività quotidiane gli altri naufraghi sono spesso e volentieri pronti a giudicarla per le sue strategie. Nick, ad esempio, dopo aver parlato con lei di preparare la legna per il fuoco, mostra di volersi vendicare per la nomination ricevuta. Intanto Edoardo Tavassi è stato nominato guardiano del falò con il potere di dare indicazioni agli altri.

Lory del Santo vuole aiutare. Ma, non riuscendo a prendere un grosso tronco, chiede aiuto a Nick. Il naufrago, però, ce l’ha ancora con lei per la nomination: “Ma perché loro devono avere il mio aiuto? – si sfoga il cantante con Guendalina e Carmen – Anche Carmen me lo ha detto. Adesso lei ha trovato quello che viene, tranquillo, e Marco non lo chiama mai. Mi ha dato fastidio l’atteggiamento di Lory, chiede sempre una mano a me anche se poi mi ha nominato. Vuoi cercare di essere amica, e questo mi fa strano. Marco, invece, nemmeno mi guarda in faccia. Potevano anche votare qualcun altro”.

Vale la pena ricordare che quando Lory Del Santo aveva nominato Nick non era apparsa molto convinta. E si era giustificata dicendo che si era adeguata al voto degli altri: “Mi hanno detto noi sappiamo perché, ti devi fidare di noi”. La stessa Carmen Di Pietro l’ha invitata a non chiedere l’aiuto di Nick e ad essere più chiara, più coerente. E quando manca poco ormai alla nuova puntata gli animi tornano a scaldarsi.

