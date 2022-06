“Devo ammetterlo: ancora no…”. Alena Seredova, la decisione sulla figlia Vivienne Charlotte (2 anni)

Alena Seredova, la figlia Vivienne Charlotte e il rinvio del battesimo. La modella 44enne ha spiegato sui social, rispondendo alle domande dei fan, perché non ha ancora battezzato la figlia Vivienne Charlotte. Proprio lo scorso 19 maggio la piccola ha compiuto due anni. Alena ha spiegato che la decisione di rinviare il battesimo dell’ultima nata è stata presa insieme al compagno Alessandro Nasi.

Alena Seredova ha altri due figli, Louis Thomas di 14 anni e David Lee di 12, entrambi avuti dall’ex Gianluigi Buffon. La relazione con quest’ultimo è finita in malo modo, ma nel 2015 la modella ha conosciuto Alessandro e con lui è iniziata una bellissima storia d’amore. In occasione del secondo compleanno di Vivienne Charlotte i due hanno organizzato una stupenda festa che ha mostrato quanta armonia e serenità ci sono in famiglia.





Alena Seredova, perché non ha battezzato la figlia Vivienne Charlotte

Alena Seredova ha spiegato i motivi per cui non ha ancora battezzato la figlia Vivienne Charlotte: “Devo ammetterlo ma no, non l’ho ancora battezzata – le parole della modella – Volevamo ma con il Covid era sempre faticoso, poi non potevano venire i miei genitori (vivono a Praga, ndr). C’era sempre qualcosa… Abbiamo deciso che in autunno lo faremo”.

Dunque in autunno Alena Seredova e Alessandro Nasi faranno battezzare la figlia Vivienne Charlotte. Finalmente la modella e il compagno potranno celebrare questo importante momento fino ad ora rinviato per diversi motivi, come spiegato dalla stessa Alena ai fan.

Alena Seredova ha risposto anche a molte altre domande. Ad esempio ha rivelato come ha conosciuto il compagno Alessandro: “In montagna a casa di una mia amica. Devo dire che è stato un percorso molto, molto lento, ma valeva assolutamente la pena”. Poi un fan le chiede: “Visto che sorridi sempre, ti senti mai giù e cosa ti fa sentire giù? Come lo superi?”. Alena ha risposto: “Riesco ad essere giù anche per i problemi delle mie amiche perché ci tengo molto, perché alla fine vivo anche per loro. Non è sempre tutto roseo, bisogna sempre cercare qualcosa di positivo”.

