“Sta con lei”. Antonino Spinalbese, nuova fiamma per l’ex di Belen Rodriguez. E ci sono le foto

Sembrava andare tutto liscio tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese. Un amore travolgente capace di lasciare incantati sia i fan che gli haters. La notizia della gravidanza poi sembrava dovesse portare i due al grande passo ma ci fu un improvviso stop, anzi per meglio dire un dietrofront. La nascita della bellissima Luna Marì ha forse messo in evidenza delle discrempanze tra i due che ha portato poi alla rottura.

Nuova fidanzata per Antonino Spinalbese

La relazione tra Belen e Antonino era nata nel 2020 e si è conclusa solo due anni dopo. Lei ha ritrovato la felicità con l’ex marito Stefano De Martino. Mentre l’hairstylist nelle scorse settimane il modello è stato paparazzato con l’ex concorrente di Pechino Express Helena Prestes. Ma i rumors su di lui non fanno altro che infittirsi.

Il 27enne sta trascorrendo qualche giorno di vacanza al mare ad Ibiza dov’è stato avvistato per lo shooting della collezione Sant Gertrudis beachwear. Non era solo. Nuova fidanzata per Antonino Spinalbese il quale ha condiviso alcuni scatti su Instagram ed è apparso anche una foto che ha destato la curiosità dei fan. La protagonista è una ragazza misteriosa in costume arancione e camicia in tinta. Di chi si tratta si sono chiesti in molti, ma al momento su di lei non si sa nulla. I prossimi giorni serviranno a chiarire ogni dubbio.

