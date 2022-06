Antonino Spinalbese nuova fidanzata? L’ex fidanzato di Belen Rodriguez, tornata ufficialmente con Stefano De Martino, padre di Santiago, è stato paparazzato in compagnia di una ragazza e ovviamente la notizia, pubblicata da Chi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini, non è passata inosservata.

Antonino Spinalbese nuova fidanzata? A quanto pare l’ex fidanzato di Belen Rodriguez e la giovane paparazzata si frequentano da circa un mese. Secondo il magazine diretto dal conduttore del Grande Fratello Vip, i due si sarebbero conosciuti nell’agenzia di comunicazione dove lavorano entrambi e hanno deciso di uscire allo scoperto, proprio come la showgirl argentina e l’ex Stefano De Martino.





Antonino Spinalbese nuova fidanzata: chi è

Durante l’ultima puntata de Le Iene, programma che conduce su Italia Uno in coppia con Teo Mammucari, Belen Rodriguez ha risposto a una domanda di una telespettatrice confermando i rumor che ormai circolavano da mesi. Sposati nel 2013 e separati dal 2015, i due non hanno mai ufficializzato il divorzio. Solo ultimamente, Belén Rodriguez è tornata tra le braccia di De Martino dopo la breve liaison con l’ex hair stylist Antonino Spinalbese, dal quale ha avuto a luglio 2021 la piccola Luna Marì.

Antonino Spinalbese, la nuova fidanzata è Helena Prestes, concorrente di Pechino Express 2022. Nata il 16 luglio 1990 a San Paulo, in Brasile, la modella è una ex giocatrice di basket e ha deciso di intraprendere la carriera di modella per aiutare la famiglia e avere una maggiore stabilità economica. Nel 2022 ha partecipato come concorrente di Pechino Express in coppia con l’amica e connazionale Nikita Pelizon, formando la squadra “Italia-Brasile”.

“Chi li conosce dice che fanno sul serio, che si sono ritrovati su molti aspetti delle loro vite. Intanto, si sono concessi una vacanza a Ibiza, un luogo carico di significati e di ricordi per Antonino. Ma, come dice chi conosce bene Ibiza, ci sono modi diversi di vivere l’isola. E questo è uno”, si legge su Chi Magazine, che pubblica la foto del bacio di Antonino Spinalbese ed Helena, che si godono un momento di relax seduti a un tavolino di un bar di Milano.

