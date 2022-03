“Ho una malattia”. Antonino Spinalbese, l’ex di Belen trattiene a stento le lacrime mentre spiega tutto

Nei giorni scorsi Antonino Spinalbese era tornato a farsi sentire dopo settimane di silenzio. Aveva raccontato il viaggio fatto con tre furgoni carichi di prodotti destinati ai rifugiati di guerra. “Un’esperienza che ti segna…. e ti insegna. Non rimanere indifferente”, ha scritto il parrucchiere nel commento di un video pubblicato sui social. Nonostante il gesto, molti utenti non hanno apprezzato il fatto di mostrare sui social il viaggio verso il confine.



“La beneficenza si fa in silenzio non è un mezzo di pubblicità!!”, “Il bene si fa in silenzio, tutto il resto è palcoscenico”, si legge tra i commenti. Ma in tanti, invece, hanno apprezzato. “Complimenti sei una bella persona. Tua figlia sarà fiera di te”, “Grazie Antonino”, si legge ancora. Antonino Spinalbese aveva preso la parte migliore di quei commenti e, senza guardarsi indietro, ha deciso di andare avanti. Negli ultimi anni, del resto, l’ex compagno di Belen Rodriguez ne ha passate di tutti i colori.







Lo ha ricordato nelle ore scorse con un video della durata di 10 minuti pubblicato su Instagram. “Due anni fa credevo di aver raggiunto l’alba di una vita felice, ma non era così”, ha esordito Antonino Spinalbese che poi ha aggiunto: “L’amore ci cambia già di per sé ma quando nel frattempo diventi “personaggio famoso” è diverso; è come venire catapultato in un mondo parallelo, in un universo nuovo”.



E ancora Antonino Spinalbese continua: “Se ti piace o non ti piace non importa, è come un buco nero che divora tutto ciò che lo circonda. La vita non è solo tua, ma è anche l’intrattenimento degli altri. I tuoi problemi di cuore non sono più solo chiacchiere tra amici, ma titoli di quotidiani e riviste. Qualcosa di strano per un tipo riservato come me. In fondo mi sento ancora quel ragazzo semplice di Torre del Greco.”



Antonino Spinalbese ha detto che l’inizio della love story con Belen è stata una favola: “Era una vita felice che non finiva di stupirmi”. La fiaba, però, si è presto trasformata in un incubo. “La sceneggiatura del mio film fa coincidere il momento più felice della mia vita con una serie di drammi. L’inizio è dei più comuni, problemi di coppia, come quelli di chiunque…”, ha raccontato Spinalbese, evidenziando però che lui aveva alle calcagna giornali e riviste che lo braccavano. Nel corso del racconto Antonino Spinalbese ha poi raccontato dell’esordio della sua malattia. “Accusai un dolore nella parte alta dell’intestino. Inizialmente pensai a un po’ di fatica, ma il dolore non si arrestava”. Così andò in ospedale e venne ricoverato all’istante. Vi rimase dieci giorni. Responso: “Ho una grave malattia autoimmune con il quale dovrò probabilmente convivere per il resto della vita”.

