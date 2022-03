Sono lontani i tempi in cui Antonino Spinalbese si mostrava felice insieme a Belen Rodriguez e dopo l’addio avvenuto nell’autunno del 2021, il giovane parrucchiere è sparito dai radar del gossip. In queste ore l’ex della showgirl argentina, e padre di Luna Marì, ha viaggiato fino al confine con l’Ucraina per portare beni di prima necessità alle persone che stanno scappando dalla guerra.

Antonino Spinalbese ha raccontato il viaggio fatto con tre furgoni carichi di prodotti destinati ai rifugiati di guerra. “Un’esperienza che ti segna…. e ti insegna. Non rimanere indifferente”, ha scritto il parrucchiere nel commento di un video pubblicato sui social. Nonostante il gesto, molti utenti non hanno apprezzato il fatto di mostrare sui social il viaggio verso il confine: “La beneficenza si fa in silenzio non è un mezzo di pubblicità!!”, ”Il bene si fa in silenzio, tutto il resto è palcoscenico”, si legge tra i commenti. Ma in tanti, invece, hanno apprezzato. “Complimenti sei una bella persona. Tua figlia sarà fiera di te”, “Grazie Antonino”, si legge ancora.





Antonino Spinalbese fotografato insieme a una donna: chi è

Non solo beneficenza per Antonino Spinalbese, il settimanale Chi ha riacceso l’interesse sulla vita privata dell’ex compagno di Belen Rodriguez pubblicando delle foto di lui in compagnia di una misteriosa donna. Negli scatti si nota una certa complicità tra i due, ma non c’è nessun bacio a confermare il gossip.

Nessuna evidente effusione, solo sorrisi e grande complicità: lei le appoggia la testa sulla spalla. Lei riferisce il settimanale “sembra la nota trainer di yoga Nanda Isaia, ma visto che lui non commenta e lei neppure, nè a voce nè sui social, la certezza non c’è”. Secondo il magazine diretto da Alfonso Signorini la donna paparazzata insieme ad Antonino Spinalbese sarebbe una nota insegnante di yoga.

“Sembra la nota trainer di yoga Nanda Isaia, ma visto che lui non commenta e lei neppure, né a voce né sui social, la certezza non c’è”, scrive Chi. Dalla fine della relazione con Belen Rodriguez sono passati mesi e proprio la conduttrice si è già riavvicinata al suo ex marito, il ballerino e conduttore Stefano De Martino, con il quale si frequentano di nuovo già da qualche mese.

