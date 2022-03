Ormai tutti sono convinti che Belen Rodriguez e Stefano De Martino compongano di nuovo una coppia, anche se conferme ufficiali non ce ne sono state. Dopo l’addio di lei ad Antonino Spinalbese, con il quale ha concepito la secondogenita Luna Marì, si è nuovamente avvicinata all’ex e tra i due sembra essere esplosa nuovamente la fiamma della passione. Ora è però uscito fuori un nuovo retroscena, che se confermato aprirebbe sicuramente a scenari decisamente interessanti.

Belen Rodriguez ha invece compiuto un bellissimo gesto nei confronti di Ilary Blasi nei giorni scorsi. La conduttrice de ‘L’Isola dei Famosi’ ha ricevuto dall’argentina e dai fratelli di quest’ultima dei capi griffati ‘Hinnomate‘, vale a dire il brand creato dai Rodriguez in partnership con Dream Project spa, solida realtà del mondo della moda. Il clan Rodriguez ha lanciato una nuova collezione loungewear uomo e donna. E hanno voluto donare alcuni abiti all’ex letterina di ‘Passaparola’.

A riferire una notizia bomba su Belen Rodriguez e Stefano De Martino è stato il magazine ‘Nuovo’, che ha rivelato qualcosa che finora non era uscito fuori. In un articolo pubblicato in queste ore, è stato dunque affermato: “Secondo le voci raccolte da Nuovo, ci sarebbe un giuramento segreto tra i due”. E poi sono stati svelati alcuni contenuti di questo giuramento, in particolare cosa prevede esattamente. Ma c’è comunque da aggiungere che la modella sudamericana ha ancora molti timori.





Ecco cosa prevedrebbe il giuramento tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino: “Il giuramento segreto è quello di non lasciarsi più. Ma lei ha molta paura di fare un passo falso e preferisce aspettare, prima di ammettere che lei e Stefano stanno vivendo l’ennesimo ritorno di fiamma. Belen dice di vivere da sola, però dorme da Stefano De Martino”. Sarebbero ormai nuovamente legati sentimentalmente, ma la donna vuole stare coi piedi per terra e non sbandierare pubblicamente questa novità.

Per quanto riguarda invece gli aspetti lavorativi di De Martino, Maria De Filippi sembra aver chiesto a Stefano De Martino di essere il nuovo giudice del serale di ‘Amici’.Lui è molto legato al talent show di Canale 5 e non sarebbe proprio riuscito a rifiutare un nuovo impegno nella trasmissione. E da quello che si capisce, non sarà soltanto un addio a ‘Made in Sud’, ma alla Rai in generale. Per ‘Vero’ pronto anche un progetto segreto a Mediaset.