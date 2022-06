“Continuano a cercarmi”. Antonino Spinalbese, le ultime voci sono vere. E svela i dettagli

Antonino Spinalbese al GF Vip 7. Questa l’indiscrezione trapelata in questi giorni e che ha fatto saltare tutti dalla sedia. L’ex fidanzato di Belen Rodriguez e papà della piccola Luna Marì è stato tirato in ballo per la prossima edizione del reality show di Alfonso Signorini. Si era in attesa di capire se potessero arrivare o meno maggiori notizie e proprio nelle ultime ore il giovane ha rotto il silenzio, fornendo maggiori particolari e giudizi su questa ipotetica proposta di lavoro.

Antonino Spinalbese al GF Vip 7 non è l’unica news che sta girando. Del ragazzo si è parlato anche sotto il punto di vista sentimentale. Secondo quanto emerso, la nuova fidanzata è Helena Prestes, concorrente di Pechino Express 2022. Nata il 16 luglio 1990 a San Paulo, in Brasile, la modella è una ex giocatrice di basket e ha deciso di intraprendere la carriera di modella per aiutare la famiglia e avere una maggiore stabilità economica. Nel 2022 ha partecipato come concorrente di Pechino Express in coppia con Nikita Pelizon.





Antonino Spinalbese al GF Vip 7? Le sue parole

Nelle ultime ore Antonino Spinalbese ha parlato della notizia sul GF Vip 7, rumor lanciato in anteprima dall’influencer Deianira Marzano. Ha rilasciato un’intervista a RTL 102.5 nel programma Trends & Celebrities e ha chiarito la sua situazione. Ma si è soffermato anche su altro: “Ho prodotto una linea di costumi da uomo che uscirà nei prossimi giorni. Ho cercato di fare una ricerca per quanto riguarda l’abbronzatura di ogni uomo. Ho trovato una fantasia per tutti coloro che si bruciano”.

Antonino Spinalbese ha anche fatto una denuncia: “Sono stato anche usato dalle persone, ma io sono un menefreghista nato, riesco a farmi scivolare le cose di dosso”. Ma è sul GF Vip 7 che l’attenzione si è spostata: “Mi vogliono rinchiudere nella casa, continuano a cercarmi. Io adesso sto pensando ad altro, a tutti gli investimenti di tempo e di denaro fatti fino ad ora. Non la sto cercando la popolarità, anzi, ma anche quel punto di vista lì mi preoccupa devo essere sincero. Quindi vedremo, chi vivrà vedrà”.

A proposito invece di un’ex GF Vip, Matilde Brandi si è proposta a Maria De Filippi: “Se le servisse un nuovo giudice o una nuova prof per la prossima edizione io sono a sua disposizione”. Dunque, lei è una grande fan del talent show di Amici di maria De Filippi ammette di preferire Alessandra Celentano, prof che come si sa divide sempre in due l’opinione pubblica proprio per la sua riconosciuta severità.

