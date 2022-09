Novità al GF Vip 7 su Ginevra Lamborghini e la sua lite con la sorella Elettra Lamborghini che ormai non vuole avere niente a che fare con lei da molto tempo. A parlare in queste ore, dopo la puntata in diretta del reality show, è stato Giovanni Ciacci che ha rivelato quale sarebbe la motivazione che avrebbe indotto la cantante a prendersela con la gieffina. Ovviamente si tratta di una sua ipotesi, ma ormai in rete non si sta facendo altro che parlare di questo, in attesa di eventuali comunicazioni ufficiali.

Al GF Vip 7 difficilmente Ginevra Lamborghini, protagonista di una lite con la sorella, potrà incontrare Elettra Lamborghini, visto che quest’ultima ha anche fatto una diffida. Giovanni Ciacci pensa di aver ormai compreso quale possa essere l’origine dei grossi problemi familiari e ha voluto soffermarsi su questo apertamente. Lui tra l’altro aveva avuto uno scontro giorni fa proprio con la compagna di avventura: “Oh, ma mica stai a Bologna a casa, eh. Abbassa i toni”, in riferimento ad un “Buongiorno” di lei detto ad alta voce.





GF Vip 7, Ginevra Lamborghini e lite con Elettra Lamborghini: parla Giovanni Ciacci

Leggendo un articolo del sito Biccy, è stato sottolineato il fatto che l’artista ha messo un mi piace ad un commento di un utente del GF Vip 7 contro Ginevra Lamborghini, che recitava: “Secondo me Elettra per avercela così con la sorella è perché qualcosa avrà fatto”. Elettra Lamborghini non si è mai sbilanciata ufficialmente sul motivo, ma ora ci ha pensato Giovanni Ciacci a provare a fare un po’ di chiarezza: “Ginevra ha una sorella di cui parlano tutti. La sorella è potente, la famiglia è potente”, ha esordito.

Poi il costumista ha voluto ancora dire a proposito dei rapporti assenti tra Ginevra ed Elettra Lamborghini: “Lei non è rifiutata dalla famiglia ma dalla sorella. Secondo me è successo qualcosa che noi non sappiamo che non c’entra niente la famiglia. Sarà qualcosa di case discografiche. Dai retta a zia, vedrete. Sì, è successo così. Elettra è diventata famosa in tutto mondo, si è sposata molto bene grazie anche al nome. Ginevra che è sempre stato il suo sogno quello di cantare, deve aver fatto un passo falso a livello di management”.

Infine, Blogtivvu che ha ripreso le parole di Giovanni Ciacci, ha aggiunto rievocando il discorso del vippone: “Secondo me è successo qualcosa. Perché se tu hai una sorella famosissima, poi vai a prendere il management che ha litigato con tua sorella che è stata licenziata? Ho paura che poi ci sarà stata qualche incomprensione perché sai bene cosa fanno le case discografiche, da lì è nato tutto”.