Manca poco alla nuova puntata in diretta del GF Vip 7 e nella Casa la situazione è tutt’altro che tranquilla. Nelle scorse ore c’è stata una furibonda lite tra Ginevra Lamborghini e Giaele De Donà, con la prima che ha minacciato di tirarle in faccia una tazzina di caffè. Ora, è Marco Bellavia a diventare protagonista con una crisi di pianto improvvisa. Le sue lacrime sono scese copiose e sul web è subito stata manifestata preoccupazione da parte dei telespettatori, che lo stanno vedendo sempre più in difficoltà.

E al GF Vip 7 non è stato solamente Marco Bellavia ad essere sopraffatto dalle lacrime. Un crollo lo ha avuto anche la concorrente Wilma Goich per un motivo molto serio, ovvero il ricordo della figlia morta Susanna Vianello: “Negli ultimi due anni ogni volta che ho fatto un’intervista ho pianto. Non è soltanto il fatto che mi manca mia figlia, a me manca essere chiamata mamma. Ma non voglio piangere”. E ora anche l’attore non ce l’ha fatta a superare facilmente le ultime dinamiche. Vediamo per quale motivazione avrebbe questo stato d’animo.





GF Vip 7, Marco Bellavia in lacrime: concorrenti in ansia

L’atmosfera al GF Vip 7 non è delle migliori e per Alfonso Signorini si prospetta una puntata in diretta complicatissima. Anche Marco Bellavia è finito tra le lacrime e il primo a sincerarsi delle sue condizioni mentali è stato il gieffino George Ciupilan, il quale gli ha detto: “Dai su, che ci siamo appena svegliati. Non puoi piangere di prima mattina”. Bellavia non ha voluto dire nulla e quindi non è chiaro il perché della sua crisi, anche se sta emergendo qualche ipotesi, che coinvolgerebbe Ginevra Lamborghini.

Ginevra ha attaccato così Marco Bellavia nei giorni scorsi: “Io penso davvero che lui non sia interessato a Pamela. La sta utilizzando per fare la parte dell’innamorato. Spero veramente che Pamela non cominci a provare dei sentimenti verso ’sto ‘tappone’ perché, guarda, mi dispiacerebbe molto. Perché Pamela non se lo merita”. Ma alla luce di questo pianto inaspettato del vippone, altri concorrenti hanno manifestato preoccupazione, infatti a parlare sono stati Giovanni Ciacci, Gegia e anche Luca Salatino.

Il costumista ha esclamato: “Ha pianto tutta la notte”, mentre Gegia ha detto: “Dobbiamo aiutarlo, siamo qui anche per aiutarci a vicenda e non solo per massacrarci”. Infine, l’ex di Uomini e Donne ha chiosato con un semplice ma rappresentativo “poverino”. E sicuramente nella puntata del 29 settembre si parlerà anche di questo.