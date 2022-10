Giaele De Donà, riflettori accesi sul marito adesso. In questi primi giorni nella Casa e soprattutto nell’ultima puntata del GF Vip 7 si è molto parlato del “matrimonio aperto” dell’influencer di Vittorio Veneto, che è stata criticata quasi da tutti per le sue confidenze. Soprattutto da Ginevra Lamborghini.

Nelle ultime ore la moglie di Bradford Beck, di professione imprenditore, si è confidata con Carolina Marconi per commentare le critiche ricevute dai suoi compagni di avventura ma soprattutto ha espresso le sue preoccupazioni circa il suo matrimonio.

Giaele De Donà marito, “Sta malissimo”

“Io mi aspettavo un cenno da lui oggi in puntata invece non è successo niente”, ha detto Giaele De Donà che ora teme di poter essere lasciata dal marito. Si è infatti resa conto di averlo dato troppo spesso per scontato e ora si pente amaramente di questo atteggiamento. Carolina ha cercato i rassicurarla, per poi svelare queste sue preoccupazioni a Ginevra Lamborghini come riporta il sito Blog Tivvu.

“Mi ha detto (Giaele De Donà, ndr) che suo marito non è contento del tipo di matrimonio che lei ha preteso, anzi mi ha detto che lui sta malissimo e che vorrebbe un matrimonio normale. Ma lei dice di volerlo così per non affezionarsi, perché ha paura di essere abbandonata da lui. Hanno un amore libero ma lui soffre da morire! Non vorrebbe dividerla con nessun tipo di uomo, lui sta malissimo”.

“Io credo che lei gli voglia bene, dice che l’ha aiutata a cambiare, che quando è arrivata a Milano era molto diversa, faceva solo casini. Lui l’ha aiutata anche a migliorare il suo rapporto con la madre”, ha aggiunto Carolina davanti a una Ginevra incredula. Quindi l’ipotesi: “Magari lui la ama talmente tanto che è disposto a dire ‘guarda sei giovane, viviti altre cose…’”. “È questo che sta succedendo”, ha chiuso Carolina Marconi. Di certo se ne parlerà ancora molto di questo matrimonio.