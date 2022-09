Giaele De Donà continua a essere al centro di tante discussioni all’interno della Casa del GF Vip 7. Anche nella puntata di giovedì 29 settembre un blocco è stato dedicato alla modella e influencer 24enne. Attualmente è sposata con l’ingegnere americano Brad Beck e ha ammesso che la loro è una relazione aperta. In diretta Giaele De Donà ha spiegato meglio questo suo matrimonio aperto che non ha convinto molti dei suoi coinquilini: di base i due hanno deciso di essere sempre sinceri l’uno con l’altra e di confidarsi i rispettivi tradimenti.

In Casa non tutti credono alla versione di Giaele De Donà soprattutto Ginevra Lamborghini e Carolina Marconi. Qualche giorno Ginevra Lamborghini ha accusato Giaele De Donà di non amare suo marito ma solo i suoi soldi. Di tutta risposta quest’ultima ha detto “io faccio shopping con le carte di credito di mio marito, lei con le carte di credito dei suoi genitori”. Messa davanti a questa dichiarazione, la sorella di Elettra ha così risposto: “Semplicemente no comment. Non è la verità, io i soldi me li guadagno con il mio lavoro. Prendo il mio stipendio da dipendente normale, la Lamborghini non l’ho comprata, ma l’ho ereditata. Tra l’altro non la utilizzo perché non posso permettermelo, consuma un sacco!”.

Leggi anche: “Ho un piano”. GF Vip 7, Giaele De Donà confessa tutto ad Attilio Romita





Giaele De Donà matrimonio aperto, il marito Brad Back reagisce

Anche Carolina Marconi ha preso di mira l’influencer accusandola di non essere sincera davanti al pubblico. Secondo la showgirl venezuelana quello di Sofia Giaele non sarebbe altro che un personaggio ad arte, senza nessun fondamento nelle sue convinzioni sull’amore. “Giri con questo anello al dito da 60 mila euro che ti sta pure largo. Parcheggia sti anelli e fai conoscere chi sei”, la esorta. “In questo modo mandiamo un messaggio sbagliato con quest’immagine del miliardario che ti sei sposata e dei sei mesi d’amore. Le ragazzine si fanno un’idea sbagliata dell’amore, che è ben altro. L’amore è condivisione, sacrificio”.

Dopo la puntata di giovedì 29 settembre farsi sentire è stato proprio il marito di Giaele De Donà, Brad Beck attraverso il suo portavoce Thomas Incontri. Quest’ultimo ha contattato la redazione di The Pipol Tv a cui ha affidato un comunicato in cui Beck chiarisce la sua posizione sulle frasi dette dalla moglie: “Sono Thomas Incontri, amico fidato di famiglia di Sofia Giaele e Brad, è l’unica persona vicino alla famiglia che conosce perfettamente la coppia; lo stesso è la voce dello statunitense Brad, il quale riferisce che appunto è molto contrariato sul percorso lavorativo della moglie Sofia, in quanto non gli è piaciuto per nulla che lei rendesse note delle parti segrete del loro rapporto, il quale è sì aperto, ma non accessibile così in profondità. Vista la sua posizione di imprenditore statunitense e la posizione istituzionale che ricopre anche nel nostro paese, vuole rimanere nell’ombra e si adopera solo dell’amico fidato Thomas”.

La redazione di The Pipol Tv ha approfondito la questione è ha rivelato che Brad Beck “farà una sorpresa il 13 ottobre per Sofia Giaele De Donà, lo stesso Thomas lo ha confermato, ma sappiamo anche che l’armadio custode dei segreti della coppia sta per esplodere con nuove e clamorose novità”. Insomma a quanto pare siamo solo all’inizio di questa storia e tanti altri capitoli si dovranno ancora scrivere.