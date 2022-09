Sofia Giaele De Donà: età, altezza, peso e perché è famosa. La sua carriera è iniziata molto presto, quando a 15 anni ha iniziato a lavorare come modella e poco dopo come influencer. Ancora giovanissima si trasferisce giovanissima a Milano per studiare Fashion Business all’Accademia del Lusso.

Nella capitale della moda italiana ha iniziato a lavorare come modella. La giovane ha aperto anche un blog di moda diventando Fashion Blogger avvicinandosi sempre di più al mondo della moda, cosa che la spinge ad approfondire la materia frequentando all’Accademia del Lusso di Milano. Finiti gli studi all’accademia, Sofia Giaele De Donà ha deciso di lanciarsi anche nel mondo della televisione e ha partecipato a un reality show.





Sofia Giaele De Donà chi è: età, altezza, peso, marito, lavoro

Ha partecipato al reality Ti Spedisco in Convento. Grazie alla visibilità avuta grazie al programma della Rai, la giovane modella e blogger ha deciso di approfittare della notorietà e ha aperto una propria casa di moda come stilista e produttrice. Nel 2021 ha fondato il suo brand che porta le iniziali del suo nome (sgdd brand).

Sofia Giaele non si ferma e dopo il successo del marchio, ha deciso di investire in un altro brand, dedicato esclusivamente alla creazione di vestiti e hijab per donne musulmane. Per quanto riguarda la vita sentimentale, seppur giovanissima, la modella e imprenditrice si è sposata dopo quattro anni di fidanzamento.

Nell’agosto del 2022, Sofia Giaele De Donà, che per amore si è trasferita a Los Angeles, negli Stati Uniti d’America, ha pubblicato un video che ripercorre i momenti più belli del suo matrimonio. Nello stesso anno è entrata a far parte del cast del Grande Fratello Vip 7 condotto da Alfonso Signorini.

Sofia Giaele De Donà è nata a Conegliano Veneto il 13 ottobre 1998. La sua altezza è di un metro e sessantasette centimetri per un peso di circa sessantadue chili.

