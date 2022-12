Nikita Pelizon, il duro attacco. Comportamenti che non sono passati inosservati sia al grande pubblico di fan del GF Vip 7 che alla diretta interessata, presa spesso di mira dagli altri concorrenti della casa. La gieffina dal canto suo non è certa rimasta a osservare inerme. I fan di Nikita hanno deciso di correre subito ai ripari inviando una lettera agli sponsor del programma.

Nikita Pelizon vittima di bullismo. Al GF Vip 7 non mancano di certo colpi di scena in grado di ribaltare la situazione nel giro di poco tempo. Pare che la gieffina sia spesso duramente attaccata per via di alcuni atteggiamenti in casa. Non solo critiche ma anche espressioni di derisione davanti a cui i fan di Nikita non potevano restare fermi ad osservare senza porre rimedio.

Nikita Pelizon vittima di bullismo: la lettera dei fan

Sarebbe accaduto anche dopo la puntata del GF Vip quando Luca Onestini, Patrizia Rossetti, Sarah e Attilio avrebbero avuto parole poco felici sul suo conto. Ecco dunque che a prendere parola sarebbero stati i fan della gieffina. La lettera inviata agli sponsor del programma sta facendo il giro del web alla velocità della luce. (Nikita, Onestini e Ginevra. GF Vip 7, è il caos: “A letto, poi via il microfono”. E arriva la decisione).

“Vi scrivo perché la sottoscritta ci teneva a comunicarvi che si dissocia completamente da un brand che supporta la violenza verso le donne (come quella psicologica oltre che le molestie, perpetuate dal Sig. Luca Onestini nei confronti della Sign.na Nikita Pelizon)”. E ancora: “E presta il suo consenso verso ogni forma di bullismo e mobbing come quello ai danno della Sign.na Nikita Pelizon”, recita la lettera dei fan.

“Mi dissocio anche da un brand che non prende le distanze dalle frasi dette dalla Sign.na Sarah Altobello e che offendono tutte le donne vittime di aggressioni con acidi e similari volte alla sfigurazione del volto (“vorrei un solvente bello potente per cancellarle il sorriso” detta durante la diretta del 26 dicembre 2022)”, si legge ancora.

A fronte di ciò la sottoscritta si impegna a non acquistare più prodotti del vostro marchio e a diffondere attraverso il passaparola social e non il messaggio nel cui verrà ben messo in chiaro che voi appoggiate e diffondete tali messaggi sociali nocivi e pericolosi. Spero che a fronte di ciò prenderete provvedimenti dissociandovi dal programma Grande Fratello altrimenti saremo noi spettatori (ma soprattutto consumatori) a dissociarsi dal vostro brand e ogni qual tipo di vostro prodotto”.