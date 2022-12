Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, ennesimo momento di crisi di coppia. Negli ultimi tempi i due stanno davvero affrontando duri colpi bassi. A faccia a faccia con dubbi e insicurezze, stanno anche provando a uscirne più forti e uniti, ma dove porterà tutto questo? Intanto si è palesata all’orizzonte una nuova crisi tra di loro e Antonella Fiordelisi sempre più distante.

Crisi tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. La relazione di coppia sembra andare incontro a un momento non del tutto felice e carico, di contro, di mille dubbi e incertezze. Lei sempre più distante, lui non del tutto sicuro di porre i propri sentimenti nelle mani più giuste. E alla luce della nuova incomprensione, questa volta i commenti hanno bersagliato Edoardo.

Crisi tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi: il gesto choc dopo la lite

Sarebbe bastato un solo gesto di Edoardo Donnamaria verso Antonella Fiordelisi per scatenare tra gli utenti una forte indignazione al punto da spingere molti se non sia o meno il caso di adottare alcuni provvedimenti a riguardo. Tutto avrebbe avuto inizio quando la gieffina era intenta a struccarsi dopo una lite in cui affermava di non volere più stare con lui. Edoardo le si è avvicinato con fare scherzoso e a quel punto è scattato un gesto che pare non sia stato interpretato nel migliore dei modi. (“Se non dormi con me…”. GF Vip 7, nuovo show nella notte tra Donnamaria e Antonella).

“Perché io sono pazzo? Dimmi un motivo per cui sarei pazzo?” e Antonella ha poi respinto il suo abbraccio. Edoardo ha provato a scherzare fingendo di darle uno schiaffo, ma il momento non poteva che fare storcere il naso a molti utenti: “Prima le tocca la faccia con un gesto aggressivo, basta vedere la sua reazione! Poi simula il gesto di uno schiaffo. È il caso che lui vada fuori!”.

E altri ancora si sono limitati a scrivere “Vergogna!”. Insomma, se fino ad oggi per molti è stato più facile andare contro le posizioni e gli atteggiamenti di Antonella, oggi la situazione sembra essersi del tutto ribaltata ed per Edoardo potrebbe farsi avanti la possibilità di risponderne in prima persona.