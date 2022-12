Nuova lite al GF Vip 7. Nervi tesi e tensione alle stelle nella casa più spiata d’Italia. Ogni pretesto è buono per litigare e anche poche ore fa alcuni inquilini sono sbottati. protagonisti della nuova lite sono stati Antonella Fiordelisi, il fidanzato Edoardo Donnamaria e Oriana Marzoli.

Il tutto è nato per via delle nomination dell’ultima puntata. Antonella ha parlato delle scelte di Oriana a Sarah Altobello e quest’ultima ha riportato la chiacchierata alla Marzoli scatenando la sua reazione. L’influencer venezuelana ha accusato Antonella di essere sempre pronta a mettere zizzania tra i concorrenti e di volerla fare litigare con la Altobello.

Nuova lite al GF Vip 7 tra Oriana, Antonella ed Edoardo

La lite al GF Vip è degenerata e le due sono quasi venute alle mani. Non sono mancare le urla e gli insulti e di mezzo ci è finito anche Edoardo Donnamaria. Oriana Marzoli aveva già parlato di Antonella con Nicole Murgia e si era sfogata parlando del suo comportamento: “È una persona che stuzzica, che ti provoca e dopo fa la vittima, come fai? Ma dentro la tua testa ci credi?”, aveva detto l’influencer. Poi ha affrontato la Fiordelisi sul caso ‘Sarah Altobello’ e la lite è degenerata.

“Me lo viene a dire te che non posso urlare? Urli per cantare, urli per dire al tuo cane (Edoardo Donnamaria, ndr) cosa deve fare ogni giorno. Urli a tutta la casa e mi viene a dire che non posso urlare? Te ne puoi andare? Di quale educazione mi sta parlando? Sei una maleducata”, ha detto Oriana Marzoli alla Fiordelisi.

“Non mi toccare! Tu tratti Edoardo come un cane, poverino. – ha proseguito Oriana – Devi rompere i coglion* tutti i cazz* di giorni? Parli male di me a Sarah, vuoi farmi litigare anche con lei? Sei una bugiarda come sempre, vuoi rompere i coglion* cazz, fatti i cazz tuoi, trova qualcosa da fare. Rompi i coglion* tutti i cazz* di giorni a tutta la casa. Non devo stare zitta perché tu non stai mai zitta, tu quando vuoi rompere i coglion* li rompi”.

Urla e grosse parole nella casa del GF Vip. Antonella e Oriana hanno alzato i toni e sono quasi venute alle mani. Nella lite è intervenuto anche Edoardo Donnamaria. I vippone, nonostante la richiesta di Oriana, si è avvicinato e l’ha toccata. “Non me ne frega un cazz*!”, è stata la risposta del volto di Forum. Sui social in molti si sono schierati con Oriana e hanno criticato il comportamento di Antonella e di Edoardo.