Grazie alla partecipazione al GF Vip 7 Oriana Marzoli si sta facendo conoscere dal pubblico italiano. Prima che varcasse la porta rossa di Cinecittà, in pochi conoscevano il passato e gli esordi nel mondo dello spettacolo dell’influencer venezuelana. In Italia alcuni la ricordano per un battibecco che ha avuto con Valeria Marini durante Supervivientes, la versione spagnola dell’Isola dei Famosi. In quell’occasione la discussione si era articolata sulla figura di Ivan Gonzalez che in Italia ha partecipato a Temptation Island.

Nel reality delle tentazioni è stata proprio Valeria Marini ad essere tentata da Ivan Gonzalez. In seguito Oriana Marzoli, tra le altre cose, ha partecipato al reality La Casa Fuerte – classificandosi al secondo posto – in coppia proprio con Ivan Gonzalez, famoso in Italia per aver preso parte a Temptation Island, Uomini e Donne e GFVip. Con lui, la Marzoli ha consumato una notte di passione di fronte alle telecamere.

Oriana Marzoli, il video del primo provino a Uomini e Donne

Insomma tanti reality per Oriana Marzoli che è molto brava nell’instaurare delle dinamiche che possono essere interessanti per il pubblico. L’inizio della sua carriera è avvento a Mujeres y Hombres, la versione spagnola di Uomini e Donne. In quell’occasione ha conosciuto un ragazzo, Tony Spina con cui ha instaurato una relazione che per tanto tempo è stata al centro del gossip. Nel dating show è stata corteggiatrice, due volte tronista e poi di nuovo corteggiatrice.

E nelle ultime ore sui social è spuntato il primo provino per uomini e donne in Spagna di Oriana Marzoli. Come si può notare dalle immagini l’influencer è esteticamente diversa rispetto a ora, era molto piccola, ma allo stesso modo dimostrava di avere un carattere molto forte e deciso, quello che sta facendo vedere nella casa del GF Vip. Il video è stato postato da un utente su Twitter e si tratta del provino mostrato ai corteggiatori quando lei è salita sul trono.

Al GF Vip Oriana Marzoli è stata molto criticata per un gesto con le statuine del presepe. Infatti in casa c’è un presepe speciale. Un artigiano di San Gregorio Armeno ha realizzato, con grande maestria, le statuine dei protagonisti di questa edizione. Oriana si è avvicinata al presepe e ha iniziato a giocare con le statuine di Nikita Pelizon e Luca Onestini. Niente di male, per carità, poi però a un certo punto la modella venezuelana ha iniziato a mimare con le due statuine un atto sessuale. Un gesto che naturalmente è stato notato e rilanciato sui social dagli attenti telespettatori.