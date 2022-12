Cosa sta succedendo tra Luca Onestini e Oriana Marzoli al GF Vip? Sembra che tra i due stia nascendo qualcosa, tant’è che alcuni stanno notando che sono sempre più vicini. Si tratta di un interesse? O forse solo di una forte simpatia? Tra l’altro la venezuelana sembra non essersi minimamente dimenticata dell’attrazione che prova ancora nei confronti di Antonino Spinalbese. Come se non bastasse sembra che Oriana stia facendo occhi dolci anche con Daniele Dal Moro.

E ora spunta persino Onestini. A chi gira la testa? Col fatto che la Marzoli si sia molto avvicinata a Luca, sembra essere scattata anche una forte gelosia da parte di Nikita Pelizon, sin da subito attratta dal modello influencer. L’ultimo gossip è arrivato però dopo l’ultima puntata del GF Vip. Dopo la diretta, Luca Onestini e Oriana Marzoli si sono appartati in bagno e hanno iniziato a parlare in spagnolo tra loro, facendo delle allusioni non proprio velatissime.

Cosa sta succedendo tra Luca Onestini e Oriana Marzoli al GF Vip

Poco dopo, mentre il giovane chiacchierava con Oriana, ha dato dei consigli alla venezuelana. In primis dicendole di fregarsene del pensiero e dei commenti altrui e poi di seguire sempre la sua testa e il suo cuore. Come dicevamo in molti credono che tra quei due si scattato qualcosa.

E che nei prossimi giorni potremmo assistere forse anche a un bacio, s non di più. Sempre dopo la diretta, Luca Onestini ha speso non delle belle parole su Soleil Sorge. Luca ha detto riguardo il tradimento: “Lei mi ha tradito, venne mio fratello a dirmelo, mi fecero vedere anche le foto. Da lì ogni tot rilascia delle interviste, addirittura anche sua madre ha detto che a lei di me non importava nulla e che mi vedeva solo come un trofeo da prendere”.

Parlano in spagnolo, si nascondono in bagno per parlare ma che roba è. Daniele scappa pic.twitter.com/389N7HkDqs — Dussi (@dussii111) December 27, 2022

“Bella roba. E lei continua ad avercela con me, quando forse chi dovrebbe avercela dovrei essere io. È ancora inviperita, ma fatti una vita”. Si prospettano settimane di fuoco per Onestini, visto che in studio, a posto della moglie di Bonolis (in vacanza negli Usa) c’è proprio l’ex Soleil Sorge. Chissà cosa succederà adesso…

